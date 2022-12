Organisatiecomité: 'WK heeft beeld van Arabische gemeenschap verbeterd'

Het WK voetbal in Qatar heeft volgens Hassan Al Thawadi, voorzitter van het organisatiecomité, bijgedragen aan een beter beeld van de Arabische gemeenschap in de rest van de wereld. Dat zei hij zondag in een interview met Sky Sports

"Dit was een feest van het Arabische volk, van onze cultuur, van onze traditie, van onze geschiedenis", zegt Al Thawadi. "Misschien zijn er mensen uit andere landen naar Qatar gekomen die andere meningen hebben."

"Ik heb vooral veel Europeanen horen zeggen dat ze hun team kwamen steunen, maar wel met enige schroom en bezorgdheid. Maar toen ze in contact kwamen met de Arabische gemeenschap en onze gastvrijheid en toen ze zich verdiepten in onze cultuur, kregen velen een andere kijk op de zaak. Het heeft hun perceptie over dit deel van de wereld veranderd."

Vooral vanuit Europa was veel kritiek op de mensenrechten en de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar. "We zijn mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende gemeenschappen en met verschillende waardes", zegt Al Thawadi.

"We kunnen het met elkaar oneens zijn, maar elkaars mening respecteren en toch manieren vinden om samen te leven. Dit WK heeft mensen met uiteenlopende meningen bij elkaar gebracht."

'Qatar heeft ingezien dat situatie onacceptabel was'

De voorzitter van het organisatiecomité benadrukte ook de hervormingen in Qatar op het gebied van arbeidsrechten. "Het land heeft vanwege het WK ingezien dat hervormingen moesten plaatsvinden, omdat de situatie onacceptabel was. Daarom zijn regels gemaakt."

"Die vooruitgang eindigt niet na het laatste fluitsignaal van het WK, maar gaat door. Het financiële fonds voor arbeidsmigranten blijft ook bestaan na het WK."

