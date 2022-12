Topscorer Mbappé na Hurst in 1966 tweede speler met hattrick in WK-finale

Kylian Mbappé heeft zondag geschiedenis geschreven in de verloren WK-finale tegen Argentinië. De aanvaller van Paris Saint-Germain maakte een hattrick en trad daarmee in de voetsporen van de Engelsman Geoff Hurst.

Hurst was jarenlang de enige speler met een hattrick in een WK-finale. De oud-speler van onder meer West Ham United en Stoke City maakte in de eindstrijd tegen West-Duitsland in 1966 (4-2 na extra tijd) drie goals op Wembley. Zijn laatste goal viel in de 119e minuut.

De 23-jarige Mbappé completeerde tegen Argentinië zijn hattrick eveneens in de verlenging. De aanvaller draaide met twee doelpunten een 2-0-achterstand eigenhandig om en maakte in de 118e minuut vanaf de strafschopstip de 3-3.

In de penaltyserie was Mbappé wederom trefzeker, maar zijn landgenoten Aurélien Tchouaméni en Kingsley Coman misten. Alle Argentijnen waren trefzeker.

Door de drie goals in de finale is de topscorerstitel een schrale troost voor Mbappé. Hij maakte in Qatar één doelpunt meer dan Messi, die op zeven treffers blijft steken. Zijn Argentijnse ploeggenoot bij Paris Saint-Germain was in de finale twee keer trefzeker.

Topscorers WK 2022 1. Kylian Mbappé - 8

2. Lionel Messi - 7

3. Julián Álvarez - 4

4. Olivier Giroud - 4

Kylian Mbappé benutte drie strafschoppen in de finale. Foto: Getty Images

Mbappé laat Pelé en Zidane achter zich

Vier jaar geleden was Mbappé in de finale tegen Kroatië (4-2) ook al eenmaal trefzeker, waardoor zijn totale aantal doelpunten in WK-finales op vier staat. Hij is daarmee ondanks zijn jonge leeftijd nu al alleen topscorer aller tijden in WK-finales.

Mbappé laat een aantal grote namen achter zich. Landgenoot Zinédine Zidane (twee in 1998 en één in 2006), Hurst (drie in 1966) en de Brazilianen Vavá (twee in 1958 en en één in 1962) en Pelé (twee in 1958 en één in 1970) maakten allen drie treffers in WK-finales.

Mbappé nam door zijn drie goals in de finale bovendien een record over van Gerd Müller, die 24 jaar en 226 dagen oud was toen hij de dubbele cijfers bereikte op het wereldpodium. De Fransman is met zijn 23 jaar en 363 dagen nu de jongste speler ooit met minstens tien WK-goals. Dinsdag viert hij zijn 24e verjaardag.

Teleurstelling bij de Franse ploeg. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen