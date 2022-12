Mbappé door twee goals in finale jongste speler in dubbele cijfers op een WK

Kylian Mbappé is door zijn goals in de WK-finale tegen Argentinië de jongste speler ooit die minimaal tien WK-goals maakt. De jongeling van Paris Saint-Germain maakte tegen Argentinië zijn tiende en elfde goal op het WK-podium.

Mbappé neemt met record over van Gerd Müller, die 24 jaar en 226 dagen oud was toen hij de dubbele cijfers bereikte op het wereldpodium. De Fransman is momenteel zelf precies 23 jaar en 363 dagen. Dinsdag viert hij zijn 24e verjaardag.

Vier jaar geleden was Mbappé in de finale tegen Kroatië (4-2) ook al eenmaal trefzeker, waardoor zijn totaal aantal doelpunten in WK-finales op drie staat. Hij is ondanks zijn jonge leeftijd al de vijfde speler met minimaal drie goals in een WK-finale.

Hij treedt in de voetsporen van landgenoot Zinedine Zidane (twee in 1998 en één in 2006), de Engelsman Geoff Hurst (drie in 1966) en de Brazilianen Vavá (twee in 1958 en en één in 1962) en Pelé (twee in 1958 en één in 1970). Zij maakten allen net als Mbappé drie treffers in WK-finales.