Argentinië begint met Di María aan WK-finale, Rabiot keert terug bij Fransen

Argentinië begint zondag met Ángel Di María en Nicolás Tagliafico aan de WK-finale in het Lusail Stadium tegen Frankrijk. Bij de Fransen keren Dayot Upamecano en Adrien Rabiot terug in de basis.

De basisplaats van Di María is een verrassing. De vleugelspeler van Juventus deed in de knock-outfase alleen acht minuten mee in de kwartfinale tegen het Nederlands elftal. In de halve finale van de Argentijnen tegen Kroatië bleef de 34-jarige Di María negentig minuten op de bank.

Het wordt de eerste WK-finale van Di Maria, die de verloren eindstrijd tegen Duitsland (1-0) acht jaar geleden miste door een blessure. De enige Argentijn die zijn tweede WK-finale speelt is Lionel Messi. De zevenvoudig wereldvoetballer van het jaar begint aan zijn 26e WK-duel en daarmee gaat hij de Duitse recordhouder Lothar Matthäus voorbij.

Ook oud-Ajacied Tagliafico mag starten bij Argentinië. De linksback krijgt de voorkeur boven Marcos Acuña.

Vijf Fransen beginnen aan tweede finale

De Fransen beginnen zonder verrassingen. Verdediger Upamecano en middenvelder Rabiot keren zoals verwacht terug in de basis, nadat zij de halve finale tegen Marokko misten omdat ze ziek waren. Dat gaat ten koste van Ibrahima Konaté en Youssouf Fofana, die op de bank zitten.

Vijf basisspelers van de Fransen kregen in 2018 ook speeltijd in de met 4-2 gewonnen WK-finale tegen Kroatië. Dat zijn Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Olivier Giroud.

Ousmane Dembélé was destijds in Moskou reservespeler, terwijl Benjamin Pavard wel mocht starten. Pavard is nu bankzitter bij de Fransen.

Beide landen jagen op derde titel

De WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) in het Lusail Stadium en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak. Beide landen kunnen voor de derde keer wereldkampioen worden. Argentinië veroverde in 1978 en 1986 de titel en in 1998 en 2018 was Frankrijk de beste.

Frankrijk kan het derde land ooit worden dat de wereldtitel prolongeert. Italië lukte dat in 1938 en in 1962 werd Brazilië voor de tweede keer op rij wereldkampioen.

