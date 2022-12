Messi zorgt met goals in finale voor unicum én pakt record van meeste WK-duels

Lionel Messi is met zijn optreden in de finale tegen Frankrijk de speler met de meeste WK-duels (26) in de 92-jarige historie van het toernooi geworden. De 35-jarige aanvaller maakte bovendien twee treffers tegen de Fransen en heeft zodoende als enige speler ooit op één WK in elk stadium gescoord.

Tot zondagmiddag moest Messi het record van meeste WK-duels delen met Lothar Matthäus (25 wedstrijden), die op de eindrondes van 1982, 1986, 1990, 1994 en 1998 speelde. De Duitser kroonde zich in 1990 tot wereldkampioen.

Messi is in het Lusail Stadium op jacht naar zijn eerste wereldtitel. De dribbelaar reikte in 2014 tot de finale, waarin Duitsland met 1-0 te sterk was. In 2006 en 2010 viel het doek voor Messi en de zijnen in de kwartfinales. In 2018 ging het mis in de achtste finales tegen Frankrijk.

De top vijf van spelers met de meeste WK-wedstrijden wordt gecompleteerd door Miroslav Klose (24), Paolo Maldini (23) en Cristiano Ronaldo (22). Laatstgenoemde strandde dit jaar in de kwartfinales door een 1-0-verlies tegen Marokko. Messi heeft al vaak gezegd dat dit zijn laatste WK is.

Met zeventien wedstrijden zijn Robin van Persie en Wesley Sneijder de Oranje-internationals met de meeste WK-duels op hun naam.

Messi scoort in elk stadium van WK

Messi maakte twee goals voor Argentinië in de finale tegen Frankrijk. De vedette hield halverwege de eerste helft zijn zenuwen in bedwang en schoot vanaf de penaltystip raak, terwijl hij in de verlenging van dichtbij de 3-2 binnen tikte.

De aanvaller scoorde zodoende in elk stadium van dit WK. Hij was tegen Mexico, Saoedi-Arabië (beide groepsfase), Australië (achtste finales), Nederland (kwartfinales), Kroatië (halve finales) en Frankrijk (finale) trefzeker. Alleen tegen Polen (2-0-winst) kwam Messi niet tot een doelpunt.

Vier van de zeven WK-goals van Messi waren een penalty. Hij had tegen Polen ook vanaf 11 meter kunnen scoren, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Wojciech Szczesny.

Giroud oudste speler in WK-finale sinds 1982

Olivier Giroud ging zondag de boeken in als de oudste speler in een WK-finale in veertig jaar. De 36-jarige Franse spits is vier jaar jonger dan de Italiaanse doelman Dino Zoff in de eindstrijd in 1982.

Ook de Zweed Gunnar Grenn (37 jaar in 1958), Oranje-doelman Jan Jongbloed (37 jaar in 1978) en de Braziliaan Nilton Santos (37 jaar in 1962) waren ouder dan Giroud.

Spelers met meeste WK-duels: Lionel Messi - 26

Lothar Matthäus - 25

Miroslav Klose - 24

Paolo Maldini - 23

Cristiano Ronaldo - 22

Diego Maradona - 21

Uwe Seeler - 21

Wladyslaw Zmuda - 21

Cafu - 20

Philipp Lahm - 20

Grzegorz Lato - 20

Javier Mascherano - 20

Bastian Schweinsteiger - 20

