Trots overheerst bij Marokko na WK: 'Door ons mogen kinderen weer dromen'

Bij de Marokkaanse selectie zal teleurstelling snel plaatsmaken voor trots na de vierde plek op het WK voetbal in Qatar. Dat denken bondscoach Walid Regragui en revelatie Sofyan Amrabat na de verloren strijd om de derde plek.

"Door ons mogen kinderen in Marokko en in veel Afrikaanse landen weer dromen over voetbalsucces en deelname aan een WK. Dat is onbetaalbaar en veel meer waard dan het veroveren van de titel", zei Regragui na de troostfinale, waarin Kroatië met 2-1 te sterk was.

Met de kleine nederlaag eindigde Marokko het memorabele WK in mineur. De 'Leeuwen van de Atlas' werden de grote verrassing van het toernooi door onder meer te stunten tegen België (2-0 in de groepsfase), Spanje (winst na penalty's in de achtste finales) en Portugal (1-0 in de kwartfinales).

Door de verrassende overwinningen stootte de ploeg van Regragui door tot de halve finales, waarin regerend wereldkampioen Frankrijk met 2-0 te sterk was. Ondanks die nederlaag gaat Marokko de boeken in als het eerste Afrikaanse land dat bij de beste vier landen op een WK hoort.

"Het geeft een zure nasmaak dat je na zo'n toptoernooi de laatste twee wedstrijden verliest", gaf Amrabat toe voor de camera van de NOS. "Maar we moeten gewoon trots zijn. We horen bij de beste vier landen van de wereld. We hebben iets heel speciaals neergezet."

Emotie bij de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui in de slotfase tegen Kroatië. Foto: Getty Imgaes

'Dit moet een nieuw begin zijn'

Amrabat en Regragui hopen dat de historische prestatie in Qatar geen eenmalig succes is. Voor Regragui, die pas drie maanden aan het roer staat, gaat het vizier snel op het volgende doel: de Afrika Cup. Dat toernooi won Marokko in 1976 voor de laatste en enige keer.

"Wij gaan er na dit toernooi voor om de Afrika Cup volgend jaar te winnen", zei de succescoach. "Ik heb de spelers gezegd dat we geen wereldkampioen kunnen worden voordat we kampioen van ons continent zijn. Daar krijgen we in juni een eerste kans voor."

Amrabat sloot zich aan bij de woorden van zijn coach. "Dit moet een nieuw begin zijn. We zijn pas net begonnen met deze coach. Ik wil dan ook een compliment naar hem maken. Dat je dit in zo'n korte tijd neer kan zetten, is geen toeval."

"We hebben een heel sterke selectie met veel jonge jongens. Samen moeten we nu stappen blijven zetten en beter worden", vervolgde de oud-speler van onder meer FC Utrecht en Feyenoord, die zich als een van de uitblinkers op het WK in de kijker heeft gespeeld van verschillende topclubs.

Eerder

Aanbevolen artikelen