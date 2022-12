Marokkaanse bondscoach veroordeelt gedrag van spelers na verlies in troostfinale

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui veroordeelt het gedrag van zijn spelers na de verloren troostfinale tegen Kroatië (2-1). De coach moest na het laatste fluitsignaal een aantal van zijn spelers wegtrekken bij scheidsrechter Abdulrahman Al Jassim.

"Dit is niet de Marokkaanse manier", zei Regragui zaterdag op zijn persconferentie na afloop van de verloren strijd om het brons. "We reageren soms overdreven als een wedstrijd is afgelopen. Zeker bij een nederlaag zijn we altijd teleurgesteld."

De woede van de spelers richtte zich vooral op scheidsrechter Al Jassim. Hij ging in de slotfase niet in op de claim van de Marokkaanse spelers voor een penalty en even later voor een vrije trap. Ook Kroatië vroeg om een strafschop. Zij vingen net als Marokko bot bij de arbiter uit Qatar.

Ook in de catacomben waren de gemoederen nog niet tot bedaren gebracht. Verdediger Achraf Hakimi ging voor het oog van de aanwezige journalisten fel tekeer tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Het incident werd niet in beeld gebracht, omdat het niet in de officiële mixed zone plaatsvond.

'Heel bittere nederlaag voor ons'

"Mijn spelers zijn erg ambitieus, maar het was geen gebrek aan respect", vervolgde Regragui over het gedrag van zijn spelers. "Het is een heel bittere nederlaag voor ons. Al denk ik wel dat Kroatië de terechte winnaar van het brons is."

Met de nederlaag tegen Kroatië eindigde het memorabele WK voor Marokko in mineur. De 'Leeuwen van de Atlas' verrasten in Qatar door onder meer te stunten tegen België (groepsfase), Spanje (achtste finales) en Portugal (kwartfinales).

Bij de laatste vier was Frankrijk woensdag met 2-0 te sterk voor de ploeg van Regragui. De Fransen nemen het zondag in de finale op tegen Argentinië. Dat duel staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak en begint om 16.00 uur.

