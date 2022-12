Qatarese sjeik weigert na troostfinale hand te geven aan vrouwelijke arbiter

Delen via E-mail

Sjeik Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al Thani heeft zaterdag na de troostfinale van het WK voetbal in Qatar geen hand gegeven aan de vrouwelijke assistent-scheidsrechter Neuza Back. Tijdens de medailleceremonie wisselde de Qatarees alleen een hoofdknik uit aan de Braziliaanse scheidsrechter.

De sjeik, die ook FIFA-lid en voorzitter van de Qatarese voetbalbond is, gaf de andere scheidsrechters wel een hand. De positie van vrouwen in Qatar is ondergeschikt, wat pijnlijk duidelijk werd tijdens de medailleceremonie.