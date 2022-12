Modric (37) stelt afscheid bij Kroatië uit: 'Ik ga zeker door tot de Nations League'

Luka Modric zet nog geen punt achter zijn loopbaan bij Kroatië. De 37-jarige middenvelder geeft zaterdag na de gewonnen troostfinale tegen Marokko (2-1) op het WK voetbal aan dat hij sowieso doorgaat tot de finaleronde van de Nations League, dat volgend jaar zomer in Nederland plaatsvindt.

Modric bevestigt tegenover Marca dat het duel met Marokko waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd op het WK was. "Ja, het is misschien mijn laatste WK-wedstrijd. Maar ik ga nu eerst genieten van mijn twee medailles met Kroatië", doelde de routinier op de zilveren plak van het WK 2018.

"Mijn droom was om wereldkampioen te worden en dat is niet gebeurd. Maar ik ben nog steeds erg blij. Wij hebben op dit WK opnieuw bevestigd dat Kroatië een geweldige ploeg heeft. We hebben aangetoond dat wij geen team zijn die één keer in de twintig jaar goed presteert, maar constant een hoog niveau haalt."

Volgens de middenvelder van Real Madrid ligt er voor Kroatië een geweldige toekomst in het verschiet. "Ik zal zien wat ik zelf in de toekomst zal beslissen. Ik wil in ieder geval doorgaan tot de Nations League. Daarna zien we wel", aldus Modric.

Naast Kroatië hebben ook Nederland, Italië en Spanje zich gekwalificeerd voor de Final Four van de Nations League. De wedstrijden worden van 14 tot en met 18 juni afgewerkt in Enschede (De Grolsch Veste) en Rotterdam (De Kuip).

Bondscoach Zlatko Dalic toont na de gewonnen troostfinale zijn dankbaarheid richting Luka Modric. Foto: Getty Images

'Modric is onze grote baas'

Bondscoach Zlatko Dalic zei zaterdag te hopen dat Modric zelfs doorgaat tot het EK 2024 bij de nationale ploeg. "We hebben inderdaad gesproken over het EK in Duitsland. Ik hoop dat hij op dat toernooi er nog bij is."

De 56-jarige trainer was lovend over de inbreng van zijn sterspeler dit WK. "Hij is onze aanvoerder, onze grote baas. Hij heeft dit toernooi fantastisch gespeeld. Hij is 37 jaar, maar speelt als een 25-jarige. Iedereen binnen de ploeg beschouwt hem als de leider. Ik ben erg blij met hem."

Dalic was verheugd met het behalen van de derde plek. "Het was een zwaar toernooi. Ook mijn complimenten naar Marokko, zij hebben het fantastisch gedaan. Hun avontuur is vergelijkbaar met de onze in 2018."

"We zijn een klein land, maar hebben grote dromen. We keren nu als winnaar terug naar ons land. Geweldig", besloot Dalic.

