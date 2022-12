Marokko kan niet opnieuw verrassen op WK en verliest troostfinale van Kroatië

Marokko heeft zaterdag naast de bronzen medaille gegrepen op het WK voetbal in Qatar. De 'Leeuwen van de Atlas' konden in de troostfinale niet opnieuw verrassen en verloren met 2-1 van Kroatië.

Kroatië kwam al na zeven minuten op voorsprong dankzij een schitterende kopbal van Josko Gvardiol uit een fraaie variant van een vrije trap. Marokko poetste de achterstand snel weg. Achraf Dari kopte binnen nadat een vrije trap van Hakim Ziyech werd doorgekopt door een Kroaat.

Kroatië werd alsmaar sterker en kreeg op slag van rust loon naar werken met de 2-1 van Mislav Orsic, die met een geplaatst schot in de verre hoek schitterend scoorde in het Khalifa International Stadium in Doha. Daar bleef het bij, ondanks een hectische slotfase met opstootjes en onvriendelijkheden over en weer.

Zo komt er voor Marokko een teleurstellend einde aan een sensationeel WK. De ploeg van bondscoach Walid Regragui plaatste zich als eerste Afrikaanse land voor de halve finales van een mondiale eindronde door onder meer toplanden als België (2-0, groepsfase), Spanje (winst na penalty's, achtste finales) en Portugal (1-0, kwartfinales) te verslaan. Bij de laatste vier was Frankrijk woensdag met 2-0 te sterk.

Kroatië was na de 3-0-nederlaag tegen Argentinië in de halve finales veroordeeld tot de strijd om het brons. De Kroaten speelden vier jaar geleden de finale in Rusland en verloren toen met 4-2 van Frankrijk. Dat is nog altijd de beste WK-prestatie van Kroatië, dat in 1998 ook derde werd na een zege op Nederland (2-1). Hoogstwaarschijnlijk speelde de 37-jarige sterspeler Luka Modric in Qatar zijn laatste WK.

De finale tussen Argentinië en Frankrijk staat zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma. Lionel Messi kan tegen de Franse titelverdediger zijn WK-droom verwezenlijken en daarmee in de voetsporen van zijn landgenoot Diego Maradona treden. Maradona werd in 1986 wereldkampioen met Argentinië. Dat is ook de laatste wereldtitel van de Argentijnen.

Kroatië is blij met de derde plaats op het WK. Foto: Getty Images

Spectaculaire eerste helft met drie goals

De halve finales hadden hun tol geëist bij zowel Marokko als Kroatië, want beide teams stonden met veel andere spelers aan de aftrap in Doha. Vooral bij Marokko was de schade groot: naast aanvoerder Romain Saïss ontbrak Noussair Mazraoui door een blessure in de wedstrijdselectie. Nayef Aguerd en sterspeler Azzedine Ounahi waren er wel bij, maar zaten op de bank.

Marokko en Kroatië hadden weinig te verliezen na een succesvol WK en dat was te zien in de openingsfase. Al na zeven minuten spelen maakte Kroatië het eerste doelpunt. Ivan Perisic verlengde met het hoofd een vrije trap van Lovro Majer en vond Gvardiol, die met een snoekduik fraai binnenkopte: 1-0.

Marokko raakte niet van slag door de snelle tegengoal, want twee minuten later was het alweer gelijk. De 'Leeuwen van de Atlas' kregen daarbij wel wat hulp van Kroatië. Majer kopte tot zijn eigen afgrijzen een vrije trap van Ziyech door, waarna Dari een niet te missen kans kreeg: 1-1.

Kroatië kon zodoende helemaal opnieuw beginnen. Na grote kansen over en weer, waarbij onder meer Marokko-keeper Yassine Bounou redde op een schot van Modric, kwamen de Kroaten in de 42e minuut weer op voorsprong. Orsic stuurde de bal vanaf de linkerkant schitterend de verre hoek in, buiten het bereik van Bounou: 2-1.

Marokko maakte de achterstand snel ongedaan in Doha. Foto: Reuters

Kroatië verzuimt 3-1 te maken

Na rust was het vooral wachten op een derde doelpunt van Kroatië. Bij Marokko leek de pijp leeg na een slopend WK, al kwamen de Noord-Afrikanen er nog een paar keer gevaarlijk uit. Maar Kroatië hield de rijen goed gesloten.

Orsic had de troostfinale twee minuten na de onderbreking kunnen beslissen, maar zijn schot eindigde in het zijnet. Andrej Kramaric gleed niet veel later in kansrijke positie uit, waardoor een nieuwe kans voor Kroatië op de 3-1 verkeken was.

In de slotfase claimde Kroatië nog een penalty nadat Gvardiol in het strafschopgebied werd aangetikt door Sofyan Amrabat. Maar zowel de Qatarese scheidsrechter Abdulrahman Al Jassim als de VAR besloot geen penalty te geven. Aan de andere kant wees Al Jassim ook niet naar de stip toen Achraf Hakimi naar de grond werd gewerkt.

In de laatste minuten raakten de gemoederen verhit na een overtreding van Selim Amallah. Mateo Kovacic hield Marokko vervolgens nog in leven door een grote kans te missen. In de laatste minuut kreeg Marokko nog dé mogelijkheid op de 2-2, maar Youssef En-Nesyri kopte van dichtbij over.

Zo bleef het Marokkaanse WK-sprookje zonder tastbare medaille. De Marokkanen pakten wel een van de grootste prijzen in de afgelopen weken op het WK: ze veroverden de harten van voetbalfans over de hele wereld.

Mislav Orsic was de matchwinner voor Kroatië in de troostfinale. Foto: Getty Images

Aanbevolen artikelen