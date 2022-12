Argentijnse bondscoach voor finale tegen Frankrijk: 'Het is geen Messi-Mbappé'

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni weigert de finale tussen Argentinië en Frankrijk op te hangen aan de sterspelers Lionel Messi en Kylian Mbappé. Volgens de Argentijn is de eindstrijd van zondag meer dan dat.

"De volgende wedstrijd is Argentinië-Frankrijk en niet Messi-Mbappé", zei Scaloni zaterdag op zijn laatste persconferentie voor de finale tegen Frankrijk. "De wedstrijd wordt niet alleen door deze twee spelers bepaald. Mbappé is een topspeler, maar Frankrijk heeft veel meer goede spelers."

De 35-jarige Messi en de twaalf jaar jongere Mbappé zijn de grote blikvangers van hun ploegen en hebben ieder met vijf doelpunten een groot aandeel in de finaleplaats van hun landen gehad. De supersterren zijn elkaars ploeggenoten bij Paris Saint-Germain.

In de finale zullen de ogen vooral op Messi gericht zijn. De vedette kan in Qatar eindelijk zijn WK-droom verwezenlijken, waarmee hij in de voetsporen van zijn legendarische landgenoot Diego Maradona treedt. In tegenstelling tot Messi werd Maradona al een keer wereldkampioen met Argentinië, in 1986. Beide legendes worden vaak met elkaar vergeleken.

Messi had voor het toernooi al aangekondigd dat hij in Qatar zijn laatste WK zal spelen. "We hopen dat hij in zijn laatste WK-wedstrijd de wereldtitel omhoog kan tillen", zei Scaloni. "We moeten van hem genieten. Het is de beste wedstrijd die je je kan bedenken voor je laatste WK-wedstrijd."

Sterren Lionel Messi en Kylian Mbappé staan zondag tegenover elkaar in de finale. Foto: Getty Images

'Voetbal is meer dan alleen sport'

Scaloni beseft als geen ander dat de emoties bij de Argentijnen hoog zullen oplopen in de finale tegen Frankrijk. De bondscoach had daar eerder al last van. Scaloni zat verschillende keren geëmotioneerd op de bank bij Argentinië.

"Voetbal is meer dan sport alleen voor ons", verklaarde de bondscoach in een bomvolle persconferentiezaal. "We kunnen mensen blij maken en dat is fantastisch om te kunnen doen. Het is erg emotioneel voor ons. Het is normaal om het zo te beleven."

De finale tussen Frankrijk en Argentinië gaat zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) van start in het Lusail Iconic Stadium. De eindstrijd staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak. Frankrijk is de titelverdediger in Qatar.

