Varane, Coman en Konaté trainen met Frankrijk en lijken op tijd fit voor finale

Raphaël Varane, Kingsley Coman en Ibrahima Konaté lijken op tijd fit voor de finale van Frankrijk tegen Argentinië op het WK voetbal in Qatar. De drie trainden zaterdag mee met de ploeg van bondscoach Didier Deschamps, nadat ze vrijdag ontbraken door griepverschijnselen.

Deschamps zei eerder zaterdag op zijn persconferentie dat de drie twijfelgevallen waren voor de finale, maar dat was uren voor de afsluitende training in Doha. Varane, Coman en Konaté trainden 'gewoon' met de groep mee.

Er waarde deze week een virus rond in de nationale ploeg van Frankrijk. Adrien Rabiot en Dayot Upamecano meldden zich ziek voor de halve finale tegen Marokko (2-0). Zij hebben de training inmiddels ook al hervat.

Deschamps wilde niet uitgebreid ingaan op de maatregelen die zijn medische staf heeft genomen om te voorkomen dat er nog meer spelers ziek worden. "Ik snap dat dit een item is, maar dit ga ik niet vertellen. Natuurlijk hebben we hier wel over gesproken." Aanvaller Randal Kolo Muani zei vrijdag dat de spelers met klachten zich op hun kamer bevinden, gescheiden van de rest.

De terugkeer van Varane, Coman en Konaté is goed nieuws voor Frankrijk. Verdediger Varane is een stabiele kracht in de ploeg van Deschamps. Ook Konaté is de in de laatste twee wedstrijden van Frankrijk basisspeler. Coman is voornamelijk invaller.

Deschamps verwacht dat Argentijnse fans in de meerderheid zijn

Deschamps kijkt nu al uit naar de sfeer in het Lusail Iconic Stadium. "Argentinië wordt het hele toernooi door enorm veel mensen gesteund. Jullie zullen de Franse fans ook horen, maar de meerderheid van de toeschouwers zal uit Argentinië komen. Onze tegenstanders staan op het veld."

Wordt de WK-finale het laatste kunstje van Deschamps als bondscoach? Zijn contract loopt na dit toernooi af. "Het resultaat van morgen is niet van invloed op mijn keuze. Het Franse team is het beste wat me is overkomen in mijn professionele leven. Iedereen hier heeft de passie om steeds het allerhoogste na te streven. Ik werk slechts in dienst van dat elftal."

Deschamps kan pas de tweede bondscoach worden met twee wereldtitels op zijn erelijst. Eerder kreeg de Italiaan Vittorio Pozzo dat voor elkaar met Italië, in 1934 en 1938. Brazilië prolongeerde in 1962 als laatste land zijn wereldtitel. 'De Goddelijke Kanaries' deden dat in 1958 onder Vicente Feola, terwijl vier jaar later Aymoré Moreira voor de groep stond.

De WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) en staat onder leiding van de Poolse arbiter Szymon Marciniak.

