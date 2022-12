Lionel Messi noemt hem een fenomeen en een beest. Emiliano Martínez verpieterde jarenlang op de bank bij Arsenal, maar op het WK voetbal in Qatar is de dertigjarige keeper én penaltykiller een van de belangrijkste spelers van finalist Argentinië. "Ik ben bereid om te sterven voor Messi."

Yerry Mina glimlacht even als scheidsrechter Jesús Valenzuela hem de bal geeft bij de strafschopstip. De verdediger van Colombia lijkt te weten wat hem te wachten staat. "Je lacht wel, maar je bent zenuwachtig, hè. Ik zie het aan je", hoort hij vanaf de doellijn. "Ik weet in welke hoek je gaat schieten. Ik ga je penalty stoppen."

Het Estádio Nacional Mané Garrincha is op deze julidag in 2021 leeg vanwege de coronapandemie. En dus galmen de bijtende woorden van Martínez door het stadion in de Braziliaanse hoofdstad Brasília. "Ik ga je opeten, vriend", zegt de doelman van Argentinië, vlak voordat hij zich volledig naar zijn linkerhoek strekt. Met een atletische duik stopt hij de strafschop van Mina.

Het is een van de drie reddingen van Martínez in de penaltyserie van de halve finale van de Copa América, het kampioenschap van Zuid-Amerika. De speler van Aston Villa praat, intimideert, beweegt en danst zich naar een heldenrol. Niet Messi, maar een keeper die zijn zevende interland afwerkt zorgt ervoor dat de Argentijnen naar de finale gaan.

Messi plaatst na de wedstrijd een foto op Instagram van een innige omhelzing tussen hem en Martínez. "Dibu, ik ben sprakeloos. Je verdient het, beest!!!", schrijft de vedette, waarbij hij de bijnaam van de doelman gebruikt. Tegen journalisten strooit Messi met nog meer complimenten. "We wisten dat 'Dibu' minimaal twee strafschoppen zou stoppen. We weten hoe hij is en vertrouwen hem volledig. Hij is een fenomeen."

Martínez kan amper geloven dat zijn idool zo lovend over hem is. "De woorden van 'Leo' zal ik de rest van mijn leven bij me dragen", zegt de keeper een week na de gewonnen Copa América-finale tegen Brazilië (1-0) in een interview met de Argentijnse sportkrant Olé. "Ik ben bereid om te sterven voor Messi, zoals elke supporter van Argentinië. Alleen ben ik een fan die vanaf zijn zesde ervan gedroomd heeft om in de nationale ploeg te spelen. En die voor die droom heeft gevochten tot hij eindelijk uitkwam."

Emiliano Martínez stopt in 2021 drie Colombiaanse strafschoppen in de halve finales van de Copa América. Foto: Getty Images

Martínez verhuist naar Arsenal om zijn familie te helpen

Twaalf jaar eerder maakt Martínez voor het eerst indruk in een penaltyserie. Bij het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor spelers onder zeventien jaar stopt de dan zestienjarige doelman twee strafschoppen in de finale tegen Brazilië.

Argentinië verliest de serie met 5-6, maar Sandro Orlandelli heeft genoeg gezien. De Zuid-Amerikaanse hoofdscout van Arsenal raadt zijn bazen aan om de lange, atletische jongeling naar Londen te halen.

Martínez is op dat moment jeugdspeler bij de Argentijnse topclub Independiente in Avellaneda. Op zijn twaalfde had hij zijn ouders achtergelaten in Mar del Plata om 400 kilometer verderop in een voorstad van Buenos Aires aan zijn voetbaldroom te werken. En nu kan hij al bij een Europese grootmacht tekenen.

"Mijn eerste gedachte was dat er geen enkele kans was dat ik Argentinië en mijn familie zou verlaten", zei Martínez in 2020 in een interview met The Guardian. "Mijn broer en moeder huilden en zeiden: 'Ga alsjeblieft niet.' Maar ik had mijn vader ook regelmatig 's avonds laat zien huilen omdat hij de rekeningen niet kon betalen. Ik kom niet uit een straatarme familie, maar we hadden het financieel wel altijd zwaar. Ik moest moedig zijn voor hen, daarom zei ik ja tegen Arsenal."

Cv Emiliano Martínez 2010-2020: Arsenal (38 duels)

2011-2012: Oxford United (huur, 1 duel)

2013-2014: Sheffield Wednesday (huur, 15 duels)

2014-2015: Rotherham United (huur, 8 duels)

2015-2016: Wolverhampton Wanderers (huur, 15 duels)

2017-2018: Getafe (huur, 7 duels)

2018-2019: Reading (huur, 18 duels)

2020-heden: Aston Villa (91 duels)

2021-heden: Argentijns elftal (25 duels)

Martínez moet heel lang wachten op zijn doorbraak

In de zomer van 2011, een jaar naar zijn overstap naar Engeland, krijgt Martínez voor het eerst een oproep voor het Argentijnse elftal, al krijgt hij geen speeltijd. Het is een van de spaarzame hoogtepunten in zijn Arsenal-periode. De doelman komt in tien jaar tot slechts vijftien Premier League-duels voor 'The Gunners'.

Arsenal verhuurt Martínez liefst zes keer, zelden is hij de eerste keeper. "In 2017, tijdens mijn periode bij Getafe, kwam er een moment dat ik niet meer van voetbal hield", zei Martínez vorig jaar tegen Sky Sports. "Ik wist dat ik talent had om een van de beste keepers van de wereld te worden. Maar ik kreeg niet de kans om het te laten zien."

Martínez zoekt contact met een sportpsycholoog. Ook besluit hij dat zijn zesde verhuurperiode zijn laatste zal zijn. Gelukkig voor hem wordt het seizoen 2018/2019 zijn doorbraak, doordat hij bij Championship-club Reading wél het vertrouwen krijgt. Een jaar later speelt hij een belangrijke rol bij de FA Cup-winst van Arsenal, wat hem een transfer naar Aston Villa oplevert.

In Birmingham is Martínez eindelijk een vaste waarde op het hoogste niveau. Daarnaast bereikt hij zijn grootste doel. Op 4 juni 2021 - tien jaar na zijn eerste oproep en vlak voor de Copa América - maakt hij in het WK-kwalificatieduel met Chili (1-1) zijn debuut voor het Argentijnse elftal.

"Ik heb mijn vader beloofd dat ik zou slagen als voetballer", zei Martínez drie jaar geleden op de site van Arsenal. "En ik heb mezelf beloofd dat ik Engeland pas zou verlaten als ik eerste keeper was. Dat was mijn drijfveer om steeds maar te blijven proberen de top te halen."

Dit is waar Emiliano Martínez altijd van droomde: succes met Argentinië. Foto: AFP

Martínez haalde motivatie uit woorden van Van Gaal

Aarran Summers weet van verbazing even niet meer wat hij moet zeggen. De interviewer van tv-zender beIN Sports heeft Martínez net een simpele vraag gesteld over zijn heldenrol in de penaltyserie tegen Nederland in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. De keeper, die de strafschoppen van Virgil van Dijk en Steven Berghuis stopte, antwoordt met een tirade over arbiter Antonio Mateu Lahoz en Oranje-bondscoach Louis van Gaal.

"De scheidsrechter floot gewoon alles in het voordeel van Nederland. Hopelijk krijgen we deze man nooit meer, want hij is waardeloos", zegt Martínez, die meteen doorgaat met zijn volgende klaagzang. "Ik hoorde Van Gaal voor de wedstrijd zeggen dat Nederland zou winnen als het een penaltyserie zou worden. Hij moet zijn mond houden."

Martínez vertelt even later dat hij in de aanloop naar de kwartfinale een screenshot had gemaakt van een quote van Van Gaal ("Als het net als in 2014 op penalty's aankomt, dan denk ik dat dat nu in ons voordeel is"). "Ik heb het laten zien aan onze keeperstrainer en mijn psycholoog. 'Oké', zei ik tegen hen. 'Nu heeft Van Gaal het vuur aangewakkerd.' Ik heb voor de wedstrijd elke dag naar het screenshot gekeken, ter motivatie."

Op het veld maakt Martínez na de voor hem succesvolle penaltyserie in woord en gebaar meer dan duidelijk dat hij Van Gaal en Oranje met veel genoegen de mond heeft gesnoerd. Het zorgt voor kritiek op de keeper, zoals er ook kritiek was na zijn harde woorden tegen de Colombiaanse strafschoppennemers in de halve finale van de Copa América.