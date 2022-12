Kroatië totaal niet fit voor troostfinale: 'Was voor ons een lang en zwaar WK'

Bondscoach Zlatko Dalic werkt met een krakkemikkige selectie toe naar de troostfinale van zaterdag tegen Marokko. Zo beslist hij pas op het laatste moment of hij de geblesseerde Josip Juranovic, Marcelo Brozovic en Josko Gvardiol aan de aftrap wil laten verschijnen.

"We moeten het nog even aankijken", zei Dalić op zijn laatste persconferentie voor de troostfinale. "Het was ook voor ons een lang en zwaar WK. We hebben na zeven wedstrijden veel spelers met pijntjes en we zijn een beetje moe."