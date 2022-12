WK-programma Laatste kans voor Messi in finale tegen Frankrijk

Het WK voetbal in Qatar wordt zondag afgesloten met de finale tussen Argentinië en Frankrijk. Voor Lionel Messi wordt het de laatste kans om de wereldtitel te veroveren.

WK-programma 18 december

16.00 uur: Argentinië-Frankrijk

Argentinië-Frankrijk

Scheidsrechter: Szymon Marciniak (Pol)

Szymon Marciniak (Pol) Stadion: Lusail Stadium in Lusail

Zowel Argentinië als Frankrijk kan voor de derde keer in de geschiedenis wereldkampioen worden. De Zuid-Amerikanen veroverden de titel in 1978 (door Nederland in eigen land te verslaan) en 1986 (met Diego Maradona). De Fransen wonnen de wereldbeker in 1998 (in eigen land) en vier jaar geleden.

Voor Argentinië wordt het de zesde WK-finale. 'La Albiceleste' verloor de eindstrijd in 1930, 1990 en 2014. Frankrijk staat voor de vierde keer in de finale en ging alleen in de eindstrijd van 2006 onderuit. De twee landen stonden nog nooit tegenover elkaar in een WK-finale.

Wel troffen Argentinië en Frankrijk elkaar al drie keer eerder op een mondiaal eindtoernooi. Vier jaar geleden leidde de ontmoeting tot een spektakelstuk in de achtste finales: 4-3. Frankrijk kwam toen kort na rust met 1-2 achter, maar won uiteindelijk door een prachtgoal van Benjamin Pavard en twee treffers van Kylian Mbappé.

Ook in 1930 en 1978 kwamen de twee landen elkaar tegen op het WK. Beide keren triomfeerden de Argentijnen in een groepswedstrijd. In 1930 wonnen ze met 1-0 en in 1978 met 2-1.

Kylian Mbappé is op dit moment gedeeld WK-topscorer met Lionel Messi. Foto: Getty Images

Mbappé en Griezmann kunnen in rijtje met Pelé komen

In de WK-finale in Qatar zullen veel ogen gericht zijn op de 35-jarige Messi. De Argentijnse sterspeler bevestigde al dat het zijn laatste wedstrijd op een mondiaal eindtoernooi wordt.

Als Messi in actie komt in de finale, wordt hij de speler met de meeste optredens op een WK. De aanvaller staat nu op 25 wedstrijden en deelt dat record nog met de Duitser Lothar Matthäus.

Messi had voor dit toernooi nog nooit gescoord in de knock-outfase van een WK, maar bracht daar in Qatar verandering in. Hij vond in de achtste finales, de kwartfinales (tegen Nederland) en de halve finales het doel. Als hij ook in de finale scoort, wordt hij de eerste speler sinds de Hongaar György Sárosi in 1938 die in elke ronde van de knock-outfase scoort.

Bij Frankrijk is Mbappé de blikvanger. De 23-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain is met vijf doelpunten momenteel gedeeld WK-topscorer met Messi. Als hij in de finale scoort, wordt hij de jongste speler ooit die in twee WK-finales trefzeker is. Dat record is nu in handen van de Braziliaan Vavá, die destijds 27 jaar was.

Niet alleen Mbappé, maar ook Antoine Griezmann kan zondag opnieuw scoren in een WK-finale. De twee Fransen voegen zich in dat geval in een illuster rijtje met Vavá, Pelé, Paul Breitner en Zinédine Zidane.

Weetje: Argentinië kan het tweede land worden dat wereldkampioen wordt ondanks een nederlaag in de openingswedstrijd. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni liet zich in het eerste groepsduel verrassen door Saoedi-Arabië (2-1). Spanje verloor in 2010 zijn openingswedstrijd tegen Zwitserland (0-1), maar werd uiteindelijk wereldkampioen.

Balans eerdere ontmoetingen: 6 zeges Frankrijk, 3 gelijke spelen, 3 zeges Argentinië

De laatste vijf WK-finales WK 2002: Brazilië-Duitsland 2-0

WK 2006: Italië-Frankrijk 1-1 (5-3 na penalty's)

WK 2010: Spanje-Nederland 1-0 (na verlenging)

WK 2014: Duitsland-Argentinië 1-0 (na verlenging)

WK 2018: Frankrijk-Kroatië 4-2

Eerder

Aanbevolen artikelen