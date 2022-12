Infantino spreekt van beste WK ooit: 'Het is een ongelooflijk succes geworden'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft vrijdag nog maar eens verkondigd dat het WK voetbal in Qatar wat hem en de bond betreft het succesvolste wereldkampioenschap ooit is. De Zwitser spreekt ondanks alle kritiek van een vlekkeloos verlopen toernooi.

"Dank aan alle betrokkenen, Qatar en alle vrijwilligers die van dit toernooi het beste WK ooit hebben gemaakt. De wedstrijden zijn bijgewoond door 3,27 miljoen toeschouwers en zonder incidenten verlopen, in een heel vreugdevolle sfeer", zei Infantino op een persconferentie in Doha.

"Voetbal heeft hier op mondiaal niveau stappen gezet, met voor het eerst een Afrikaans land in de halve finales en voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. Het toernooi is een ongelooflijk succes geworden. We hebben bijna vijf miljard kijkers getrokken."

Het is de tweede keer tijdens dit WK dat Infantino in zulke bewoordingen over het toernooi spreekt. De FIFA-voorzitter sprak ruim een week geleden al van de beste groepsfase ooit. Vier jaar geleden bestempelde hij het WK in Rusland nog als het beste WK ooit.

Rond het WK is veel te doen om de mensenrechtensituatie in Qatar. Foto: ANP

'Hebben alles gedaan om arbeidsmigranten te beschermen'

In zijn speech in Doha ging Infantino aanvankelijk voorbij aan de kritiek die de FIFA krijgt sinds de toewijzing van het WK aan Qatar, waar mensenrechten worden geschonden en vele doden zijn gevallen bij de bouw van WK-stadions. Later werd hij er door journalisten mee geconfronteerd.

"Voor ons is ieder sterfgeval een tragedie. We hebben er alles aan gedaan om de wetgeving te veranderen en de arbeidsmigranten te beschermen. Als we in de toekomst nog meer kunnen doen, dan doen we dat", beloofde Infantino.

"We willen er met deze ervaring voor zorgen dat we het WK gaan gebruiken om aandacht te vragen voor zulke dingen en het leven van mensen en hun families een beetje beter te maken."

De OneLove-band werd niet toegestaan door de FIFA. Foto: Pro Shots

Infantino blijft achter verbod op OneLove-band staan

Infantino liet verder weten nog steeds achter het verbod op de OneLove-aanvoerdersband te staan. Virgil van Dijk en zes andere aanvoerders zouden de band dragen als statement voor inclusie, maar zagen ervan af toen de FIFA dreigde ze met een gele kaart te bestraffen.

"We hebben 211 landen die bij ons zijn aangesloten. Landen met andere regimes en gevoelens. We moeten bijeenblijven en respectvol met elkaar omgaan. Mensen hebben uiteenlopende meningen, maar we willen ook het voetbal beschermen", zei Infantino toen de kwestie van de OneLove-band aan hem werd voorgelegd.

"Het gaat om 211 voetbalteams met hun fans. Niet om 211 landen met verschillende regimes, geloven of overtuigingen. Natuurlijk geven wij als FIFA ook om mensenrechten. Maar laten we ook genieten van de wedstrijden van 90 of soms 120 minuten. Zonder andere emoties. Zonder even aan andere dingen te denken."

Er staan dit WK nog twee wedstrijden op het programma. Zaterdag strijden Marokko en Kroatië vanaf 16.00 uur om de derde plek. Een dag later is op hetzelfde tijdstip de aftrap bij de finale tussen Frankrijk en Argentinië.

