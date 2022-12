FIFA gaat bekritiseerd WK-format met zestien poules van drie teams heroverwegen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De FIFA gaat het bekritiseerde format voor het WK 2026 heroverwegen, zo meldde preses Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond vrijdag op een persconferentie in Doha. Volgens het eerder overeengekomen systeem worden de 48 landen verdeeld over zestien poules van drie.

"Ik moet zeggen dat we, na het succes van dit toernooi, moeten kijken of we deze beslissing moeten herzien", zei Infantino.