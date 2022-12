Marokko gaat vol voor derde plek: 'Zetten de standaard voor Afrikaanse landen'

Marokko is zeer gemotiveerd om als derde te eindigen op het WK voetbal in Qatar. De verloren halve finale tegen Frankrijk heeft volgens bondscoach Walid Regragui niet geleid tot een inzinking voor het duel met Kroatië.

"Het is niet de finale die we wilden, maar het blijft een geweldige wedstrijd voor ons. Vermoeidheid speelt een rol, maar dat is een factor die we willen overwinnen. We willen zo goed mogelijk eindigen", zei Regragui vrijdag op zijn persconferentie.

"Ik denk dat we het verlies tegen Frankrijk goed verteerd hebben. Het is niet nodig om mijn spelers te motiveren, want we spelen voor ons land. En we zetten hier de standaard voor andere Afrikaanse landen."

Marokko overleefde in Qatar voor de tweede keer in de geschiedenis de groepsfase van het WK en is het eerste Afrikaanse land ooit dat de halve finales bereikte.

De 47-jarige Regragui kan tegen Kroatië niet beschikken over aanvoerder Romain Saïss, die tegen de Fransen geblesseerd uitviel. Achter de namen van Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd staat nog een vraagteken.

0:34 Afspelen knop Fans eren Marokkaans elftal met vuurwerk in verschillende steden

Regragui steunt Marokkaans protest tegen arbitrage

Regragui ging op zijn persmoment ook in op het protest dat Marokko donderdag indiende tegen de arbitrage in de halve finale. Volgens de nationale bond verzuimde scheidsrechter César Romas in het eerste half uur "twee duidelijke penalty's" toe te kennen.

"Ik vind het protest logisch, want ik denk dat we zijn benadeeld. Al weet ik ook wel dat we door dat protest nu niet de finale gaan spelen", zei de bondscoach van Marokko.

"Maar het is wel goed om soms iets van je te laten horen. Frankrijk heeft op dit WK toch ook geprotesteerd tegen een afgekeurd doelpunt tegen Tunesië? Zo raar is dat niet."

De wedstrijd tussen Marokko en Kroatië begint zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd). Een dag later is op hetzelfde tijdstip de aftrap bij de finale tussen Argentinië en Frankrijk.

Eerder

Aanbevolen artikelen