Grieperige Rabiot en Upamecano trainen weer met Franse ploeg

Adrien Rabiot en Dayot Upamecano hebben zich donderdag laten zien op de training van de Franse nationale voetbalploeg. Beiden waren de afgelopen dagen ziek, waardoor Rabiot ontbrak in de halve finale tegen Marokko en Upamecano op de bank bleef.

Dankzij een 2-0-zege plaatsten de Fransen zich voor de finale waarin Argentinië zondag de tegenstander is. Rabiot, middenvelder van Juventus, nam volgens bronnen van persbureau AFP deel aan een trainingssessie achter gesloten deuren in het Jassim bin Hamad-stadion, het trainingscentrum van 'Les Bleus' in Doha, maar beperkte zich tot wat sprintjes.