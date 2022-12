Scheidsrechter Makkelie loopt WK-finale mis: FIFA kiest voor Marciniak

Danny Makkelie komt niet meer in actie op het WK voetbal. De Nederlandse scheidsrechter mocht formeel nog hopen dat hij zondag de finale zou leiden. Maar de FIFA heeft donderdag gekozen voor de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak.

Ook voor de troostfinale doet de wereldvoetbalbond zaterdag geen beroep op Makkelie. De Qatarees Abdulrahman Al Jassim heeft in zijn thuisland de leiding over Kroatië-Marokko. De FIFA kiest bij troostfinales wel vaker voor een niet voor de hand liggende scheidsrechter.

De 39-jarige Makkelie maakte in Qatar zijn WK-debuut als scheidsrechter. Hij kwam in de groepsfase twee keer in actie. Hij floot de kraker tussen Spanje en Duitsland (1-1) en het duel tussen Polen en Argentinië (0-2). In de knock-outfase kreeg de Nederlandse scheidsrechter geen wedstrijden toebedeeld.