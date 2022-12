Marokko dient protest in tegen arbitrage na verloren halve finale op WK

Delen via E-mail

De nationale voetbalbond van Marokko heeft donderdag bij de FIFA een protest ingediend tegen de in zijn ogen oneerlijke arbitrage in de halve finale van het WK voetbal tegen Frankrijk. De Fransen wonnen met 2-0 en verwezen de Marokkaanse ploeg naar de troostfinale.

Volgens de Marokkaanse bond heeft de Mexicaanse scheidsrechter César Romas in de eerste dertig minuten van het duel geweigerd "twee duidelijke strafschoppen" toe te wijzen aan de ploeg, die als eerste Afrikaanse team de laatste vier bereikte op het WK.

Hoewel de Marokkaanse bond in de verklaring niet ingaat op specifieke incidenten, was een van de meestbesproken momenten een vermeende overtreding van Theo Hernández op Sofiane Boufal. De spelers van Marokko dachten aan een strafschop, maar in plaats daarvan ontving Boufal een gele kaart.