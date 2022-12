Van topscorer tot brein Frans team: Griezmann is ultieme toernooispeler

Er zijn heel veel voetballers die alleen schitteren tijdens trainingen of de minder belangrijke wedstrijden. Een stuk minder spelers tonen vooral hun klasse in grote wedstrijden voor hun club. Zeldzaam is de toernooivoetballer; de speler die vooral op landentoernooien zijn klasse toont. Zo'n speler is Antoine Griezmann.

Uniek, in de moderne tijd, is de toernooivoetballer die op diverse posities het verschil maakt voor zijn land en daar bijzonder bescheiden onder blijft. Die speler is Griezmann, zondag wederom WK-finalist met wereldkampioen Frankrijk tegen Argentinië.

De 31-jarige Fransman pikte zijn doelpuntjes heus mee bij FC Barcelona en Atlético Madrid sinds het vorige WK dat Frankrijk won met Griezmann als medetopscorer van De Haantjes. Hij was ook goed bij Atlético tussen het EK 2016, toen Frankrijk de finale haalde en Griezmann de award voor topscorer en die van beste speler kreeg, en het WK 2018. Maar met het blauw om de schouders, de witte broek om de lendenen en de rode sokken aan de kuiten is hij fenomenaal, zeker als Frankrijk een prijs kan pakken.

Griezmann was buitenspeler op het WK 2014, de gevaarlijkste aanvaller op het EK 2016 en WK 2018, maar is voor dit WK getransformeerd tot onbaatzuchtige middenvelder die vooral anderen in staat stelt te scoren. Ja, Lionel Messi, zijn oud-ploeggenoot bij Barcelona en opponent in de WK-finale, onderging een soortgelijke transitie. Maar de vergelijking houdt snel op, want wandelen - zoals Messi in grote delen van de wedstrijd doet - is er niet bij voor Griezmann.

Integendeel. Hij sprint, blokt, kopt en tackelt op beide helften, hij rent van zestienmetergebied naar zestienmetergebied. Soms niet eens om de bal aan zijn begiftigde voeten te krijgen, maar puur om een tegenaanval te stoppen of ruimte te scheppen voor anderen.

Griezmann stelde eigenlijk nooit teleur voor Frankrijk als het om echte prijzen gaat, waar Messi op bijvoorbeeld het WK 2018 zijn ploeg niet bij de hand kon nemen. Vandaar dat bondscoach Didier Deschamps aan hem bleef vasthouden, terwijl Griezmann (in tegenstelling tot Messi) de laatste jaren bij zijn clubs niet meer onomstreden was. En ondanks boegeroep zelfs in eigen land in juni tijdens een interland tegen Kroatië die in een gelijkspel eindigde. De reden van het boegeroep? Griezmann scoort niet meer.

De Fransman met Portugese roots, die als jeugdspeler werd afgetest door Olympique Lyonnais en FC Metz vanwege zijn geringe lengte, kende de laatste jaren een zware tijd als speelbal tussen Barcelona en Atlético Madrid.

Meeste interlands voor Frankrijk: Hugo Lloris - 144

Lilian Thuram - 142

Thierry Henry - 123

Olivier Giroud - 119

Antoine Griezmann - 116

Marcel Desailly - 116

Zinedine Zidane - 108

Patrick Vieira - 107

Didier Deschamps - 103

Karim Benzema - 97

Laurent Blanc - 97

Bixente Lizarazu - 97

Griezmann veranderde van held in vijand

Barcelona had hem in 2019 gekocht van Atlético voor 120 miljoen euro. Vanwege die gevoelige overstap transformeerde hij terstond van held in vijand in roodwit Madrid. Vanwege bezuinigingen en omdat Griezmann niet uit de schaduw van Messi kon komen, werd hij terugverhuurd aan Atlético.

Om de huursom, vastgesteld op het aantal speelminuten, te drukken liet coach Diego Simeone hem dit seizoen de eerste paar maanden nooit langer dan een half uur invallen. Pas eind oktober kwam de koop rond; Griezmann was nog maar 20 miljoen waard. Niet geheel onlogisch: de dertiger kwam vorig seizoen tot slechts drie competitiedoelpunten.

Het was tijd voor vernieuwing, voor een nieuwe hiërarchie, vond een deel van het Franse voetbalminnende volk. Frankrijk zwemt in de goede aanvallers en middenvelders. Maar veel van hen raakten geblesseerd in de maanden voor het WK. Zo bleef Griezmann in beeld.

"Hij is in ieder geval niet moe", zei bondscoach Deschamps lachend als een boer met kiespijn toen hem in september werd gevraagd naar de vorm van Antoine Griezmann. "Maar het is niet zijn beste periode, deels heeft dat fysieke oorzaken, deels mentale. Maar ik zeg niet dat hij versleten is, ik ken zijn kwaliteiten en zijn geest. Hij zal nooit terugdeinzen. Ik twijfel niet aan waar hij toe in staat is, aan wat hij kan toevoegen aan deze groep."

Het klonk toch een beetje als een vriendelijk adieu. Ja, Griezmann haalde de selectie voor het WK, maar gezien de hang van Deschamps naar balans in zijn ploeg leek een basisplaats onwaarschijnlijk. In tegenstelling tot het WK 2018, toen Deschamps slechts twee pure aanvallers opstelde, kon hij nu niet om rechtsbuiten Dembélé heen vanwege diens uitstekende vorm. Met ook nog Kylian Mbappé en Olivier Giroud voorin moest er een stevig middenveld komen.

Griezmann kon tussen de aanval en de middenvelders Adrien Rabiot en Aurélien Tchouaméni spelen als regisseur. Maar dan moest hij ook bereid zijn enorme afstanden te overbruggen en ballen te veroveren. Hij moest eigenlijk een speler worden zoals Deschamps zelf was.

Na het winnen van de wereldbeker in 2018 met Frankrijk. Foto: Getty Images

Pro lhbtiq+-gemeenschap, ook in Qatar

Voor Griezmann blijkt dat geen probleem. Voor wie hem kent, is dat geen verrassing. Ronald Koeman en Alfred Schreuder, zijn trainers bij Barcelona, lieten zich immer lovend uit over de werkethiek en bescheidenheid van de aan maté (Zuid-Amerikaanse groene thee), kapper en computerspelletjes verslaafde Fransman. Griezmann die als tiener werd geschorst door de Franse bond vanwege ongeoorloofd nachtclubbezoek, die racepaarden verzamelt, tot diep in de nacht NBA kijkt en zich (ook in Qatar) uitspreekt vóór de lhbtiq+-gemeenschap.

De Nederlandse trainers hadden een vedette verwacht, mede vanwege die enorme afkoopsom, maar Griezmann was bereid om keihard te werken zodat Messi dat niet hoefde te doen. Hij bleek eerder verlegen dan arrogant.

Vanwege bezuinigingen bij Barcelona moest hij na twee jaar met de staart tussen de benen terug naar Atlético waar een hoop gebroken harten op hem wachtten om gelijmd te worden. Dat lukt nog niet echt, maar door zijn glansrijke optredens in Qatar zal er komende week een herboren voetballer landen in Madrid.

Het voordeel van zijn nieuwe positie is dat hij niet meer zozeer wordt afgerekend op doelpunten. Nog steeds krijgt hij de bal er voor Frankrijk niet in, maar het hindert Griezmann niet meer. "Ik maak me niet druk om doelpunten. Ik denk dat dit mijn beste positie is, in het hart van de ploeg, want ik kan het spel nu lezen, een beetje vanachter de schermen."

Didier Deschamps en Antoine Griezmann tijdens een oefenduel van Frankrijk met Armenië in 2015. Foto: Getty Images

Griezmann geeft alles voor Frankrijk en Deschamps

De complimenten dalen op hem neer als zonnestralen in de Qatarese woestijn. The New York Times noemt hem het brein van de Franse ploeg en trekt wat betreft zijn veelzijdigheid de vergelijking met een Zwitsers zakmes. Voor Diego Forlán en talloze andere ex-topspelers is hij 'dé verbindingsspeler' van Frankrijk. De geblesseerde Paul Pogba merkte op dat de Griezmann van nu N'Golo Kanté (eveneens geblesseerd) en Pogba ineen is. En hij geeft ook nog assists, dit WK al drie waarmee hij Thierry Henry en Zinédine Zidane passeert op de lijst van meeste assists voor Frankrijk (28).

De laatste twee produceerde hij tegen Engeland, precies genoeg voor de 2-1 winst. Tegen Marokko leidde hij met een run de vroege 1-0 in, die hij vervolgens met hand en tand verdedigde. "Heroïsch", noemde Le Figaro zijn spel in de halve finale. Griezmann blijft er nederig onder.