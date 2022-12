Met de strijd om het brons tussen Kroatië en Marokko begint zaterdag het laatste WK-weekeinde. Vaak zijn duels om de derde plaats spectaculair omdat teams vrijuit kunnen spelen. Wordt deze trend voortgezet?

In tegenstelling tot Marokko heeft Kroatië ooit al een troostfinale betwist. In 1998 rekende de ploeg van onder anderen WK-topscorer Davor Suker af met het Nederlands elftal: 2-1. Voor Oranje was dat duel een verplicht nummer, zo gaven veel internationals later toe. In 2014 was Nederland er wel op gebrand om als derde te finishen. Destijds ging gastland Brazilië voor de bijl met 3-0.