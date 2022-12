Internationale media prijzen Marokko: 'Ze hebben de harten van de fans veroverd'

Internationale media zijn lovend over Marokko, dat woensdagavond het WK-sprookje in de halve finales ten einde zag komen tegen Frankrijk (2-0). De ploeg van bondscoach Walid Regragui haalde als eerste Afrikaanse land ooit de laatste vier op het mondiale eindtoernooi.

"De droom is voorbij, maar van verdriet is geen sprake", schrijft de BBC. "Er is pure trots na een onverwachte reeks tot de halve finales. De spelers van Marokko hebben wereldwijd harten veroverd met de passie van hun fans en spel op het veld."

Het is de zesde keer dat Marokko op het WK stond en pas de eerste keer dat de 'Leeuwen van de Atlas' verder kwamen dan de achtste finales. Na een uitstekende groepsfase - Marokko eindigde bovenaan in een poule met België, Kroatië en Canada - werd in de eerste duels van de knock-outfase afgerekend met Spanje en Portugal.

Ook tegen Frankrijk speelde Marokko verdienstelijk, maar het was niet genoeg om de regerend wereldkampioen uit te schakelen. "Het Marokko-wonder is voorbij", schrijft het Duitse Bild. "Ze schakelden favorieten als Spanje en Portugal uit, maar Mbappé en co. waren een maatje te groot."

"De Marokkaanse ploeg speelde met de borst vooruit en zonder angst", schrijft The Guardian. "Ze maakten korte metten met Europese beweringen dat ze dit WK overdreven defensief speelden. De spelers van Regragui hadden alles gegeven toen ze zich na het laatste fluitsignaal op het veld lieten vallen."

0:34 Afspelen knop Fans eren Marokkaans elftal met vuurwerk in verschillende steden

'Het mooiste verhaal van dit WK is geschreven door Marokko'

Frankrijk kwam via Theo Hernández al na vijf minuten op voorsprong en Randal Kolo Muani maakte in de slotfase aan alle Marokkaanse hoop een einde. De stuntploeg kreeg wel legio kansen om te scoren. "De Marokkanen sneden gemakkelijk door de boter de zestien binnen, maar afwerken lukte telkens niet", schrijft het Belgische Sporza. "Kolo Muani deed de Afrikaanse droom helemaal uit elkaar spatten."

De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport vindt dat Marokko ondanks de uitschakeling de meeste lof verdient. "Frankrijk en Argentinië gaan op jacht naar hun derde titel, maar het mooiste verhaal van dit WK is geschreven door het Afrikaanse team. Het applaus gaat naar Marokko."

De Franse media danken het succes van 'Les Bleus' vooral aan de spelers die verantwoordelijk waren voor het voorkomen van doelpunten. "Hugo Lloris en Ibrahima Konaté verdedigden onberispelijk", schrijft L'Équipe, dat het sterrenensemble van Didier Deschamps slechts een 5,8 geeft.

De meeste Franse kranten blikken al vooruit naar de finale van zondag tegen Argentinië. "Messi, hier zijn we", kopt de Franse krant La Provence. Op de voorpagina van L'Équipe prijken de woorden 'De laatste vlucht'. Le Parisien kiest voor 'We zijn er nog steeds', bij een foto van Mbappé en Antoine Griezmann die elkaar omhelzen.

De WK-finale staat zondag op het programma. Zaterdag om 16.00 uur wacht voor Marokko eerst nog de strijd om het brons tegen Kroatië. "De troostfinale wordt vaak gezien als een wedstrijd die je niet wil spelen. Probeer dat maar eens aan Marokko te vertellen", schrijft de BBC.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

Eerder

Aanbevolen artikelen