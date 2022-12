Bondscoach Marokko relativeert verlies op WK: 'De hele wereld is trots op ons'

Bondscoach Walid Regragui heeft ondanks de uitschakeling van Marokko in de halve finales van het WK voetbal alleen maar mooie woorden over voor zijn ploeg. Hij troost zich met de gedachte dat de 'Leeuwen van de Atlas' zichzelf in Qatar hebben overtroffen.

"We hadden voor dit duel al een geweldige prestatie neergezet", zei Regragui na het 2-0-verlies tegen Frankrijk. "Op televisie en sociale media zagen we hoe mensen meeleefden. Iedereen in ons land is trots. We vinden het jammer voor de Marokkaanse bevolking dat we onze droom niet levend konden houden, maar de tevredenheid overheerst."

Na sensationele overwinningen op Spanje en Portugal moest Marokko woensdag ook tegen regerend wereldkampioen Frankrijk boven zichzelf uitstijgen om de finale te halen, maar een nieuwe stunt bleef uit. 'Les Bleus' kwamen al na vijf minuten op voorsprong via Theo Hernandez. Randal Kolo Muani besliste het duel in de slotfase.

Tot de halve finale had Marokko dit WK nog maar één doelpunt geïncasseerd: Nayef Aguerd maakte een eigen doelpunt in de groepswedstrijd tegen Canada. "We begonnen slecht aan de wedstrijd en dat heeft het verschil gemaakt", zei Regragui over de vroege Franse treffer na defensief geklungel van Marokko.

"We creëerden daarna genoeg kansen om te scoren, maar waren in de afronding niet klinisch genoeg. We hebben er alles aan gedaan en hadden ook het gevoel dat we verder konden komen, maar de felicitaties gaan naar Frankrijk."

Regragui: 'We waren gretig, zaten vol verlangen en werkten keihard'

Hoe dan ook kan Marokko terugkijken op een uitstekend en bovenal historisch WK. Nooit eerder schopte een Afrikaans land het tot de laatste vier op het mondiale eindtoernooi. En dat terwijl Regragui pas in augustus voor de groep van Marokko werd gezet.

De bondscoach vindt dat zijn ploeg een van de smaakmakers was op het WK. "Ik denk dat de hele wereld trots is op dit Marokkaanse elftal. We waren gretig, zaten vol verlangen en werkten keihard als team", zei hij.

"Ik denk dat we de mensen een goed beeld hebben gegeven van Marokko en het Afrikaanse voetbal in het algemeen. Dat is, naast de prestaties, ook heel belangrijk voor ons. Ik had heel graag de geschiedenisboeken gehaald, maar met wonderen win je het WK niet. Het gaat om hard werken. En dat is wat we blijven doen."

Het WK is ondanks het verlies tegen Frankrijk nog niet helemaal voorbij voor Marokko. De ploeg van onder anderen Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat en Noussair Mazraoui speelt zaterdag om 16.00 uur de troostfinale tegen Kroatië. De vicewereldkampioen werd dinsdagavond uitgeschakeld door Argentinië. De WK-finale is zondag.

