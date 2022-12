Invaller Kolo Muani na razendsnelle goal voor Frankrijk: 'Ben nog aan het dromen'

Randal Kolo Muani beseft na zijn doelpunt voor Frankrijk in de halve finale van het WK voetbal tegen Marokko nog niet helemaal wat hij heeft gedaan. De spits kwam woensdag in de slotfase in het veld en besliste de wedstrijd nog geen minuut later: 2-0.

"Dit is magisch. Ik kom woorden tekort om dit te beschrijven", zei Kolo Muani, die zijn vierde interland speelde, tegen Franse media. "Ik ben nog steeds aan het dromen en heb moeite om wakker te worden."

Kolo Muani nam twaalf minuten voor tijd de plaats in van Ousmane Dembélé. Slechts 44 seconden later tikte de aanvaller van Eintracht Frankfurt van dichtbij raak na een fraaie dribbel van Kylian Mbappé in het zestienmetergebied.

"Ik deed er goed aan om Kylian te volgen, want hij was degene die al het werk deed. Ik kan trots zijn op hoe ik me positioneerde. Op dit moment besef ik het nog niet echt. Maar morgenochtend zullen we het ons allemaal realiseren."

De treffer van Kolo Muani was de op twee na snelste als invaller op een WK ooit. Alleen de Uruguayaan Richard Morales (na zestien seconden in 2002) en de Deen Ebbe Sand (na 26 seconden in 1998) scoorden sneller als invaller.

Randal Kolo Muani maakte elf minuten voor tijd de 2-0 voor Frankrijk. Foto: AFP

'Ongelooflijk om twee WK-finale op rij te mogen spelen'

Frankrijk kwam tegen Marokko al na vijf minuten op voorsprong via Theo Hernández. Marokko mocht lang hopen op de gelijkmaker, maar in de slotfase besliste Kolo Muani de wedstrijd dus.

"Het is ongelooflijk om twee WK-finales op rij te mogen spelen", zei Hernández. "We hadden het lastig, maar we staan in de finale. In gedachten ben ik ook bij mijn broer."

Daarmee doelde de linksback van AC Milan op Lucas Hernández, die het WK mist door een blessure. De vleugelverdediger van Bayern München scheurde in het groepsduel met Australië zijn voorste kruisband af en miste daardoor de rest van het toernooi.

Titelverdediger Frankrijk neemt het zondag in de finale op tegen Argentinië. De wedstrijd in het Lusail Stadium gaat om 16.00 uur van start.

