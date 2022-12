ME-inzet Rotterdam en Amsterdam na WK-duel Marokko, rustig in andere steden

Na het verlies in de halve WK-finale in Qatar zijn honderden supporters van Marokko de straat opgegaan. Dit keer niet om groots feest te vieren, maar om troost te vinden waardering te tonen voor de Marokkaanse ploeg. Over het algemeen lijkt het in Nederlandse steden rustiger dan na andere wedstrijden. Wel moest de ME ingrijpen in Rotterdam en Amsterdam.

In Rotterdam moest dat nadat groepjes jongeren vuurwerk afstaken en met stenen gooiden. De jongeren blokkeerden de straat en er vond een mishandeling plaats waarbij een omstander een gebroken neus opliep. De politie verzocht de jongeren diverse keren te vertrekken. Toen dat niet gebeurde werd de ME ingezet. In de stad zijn twee personen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk.

In de Amsterdamse wijk Osdorp zoeken meer dan honderd mensen de confrontatie met de politie in de omgeving van Tussen Meer. Daarom gaat de ME ingrijpen en er is een noodbevel van kracht. In de buurt werd na het WK-verlies van Marokko veel vuurwerk afgestoken.

Rustiger in Den Haag en Utrecht

In de Haagse Stortenbekerstraat in de Schilderswijk is het rustiger. In een toespraak van de jongeren op straat zijn onder meer de politie en de buurtvaders bedankt. Er werd korte tijd vuurwerk afgestoken.

Ongeveer honderd mensen zijn op het Moskeeplein in Utrecht samengekomen. De sfeer is bedrukt en ook daar wordt vuurwerk afgestoken. Er gingen eerder op de avond schalen met hapjes rond die ook aan de aanwezige agenten zijn uitgedeeld. Er is ongeveer evenveel politie als dat er voetbalfans zijn.

Rellen en arrestaties in Brussel

In Brussel is een ander beeld te zien. Daar heeft de politie een waterkanon en traangas ingezet. Relschoppers zochten op straat direct de confrontatie met de politie. Die heeft meerdere arrestaties verricht.

De Marokkaanse gemeenschap in de Belgische hoofdstad probeerde net als bij eerdere wedstrijden rust te brengen, maar dat bracht ook nu weinig soelaas. De relschoppers schoten met vuurwerk naar de politie, die met zwaar materieel reageerde.

Na de eerder door Marokko gewonnen WK-wedstrijden was het ook onrustig in Brussel, dat een grote Marokkaanse gemeenschap heeft.

