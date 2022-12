Amrabat geëmotioneerd na mislopen finale met Marokko: 'Dit is heel pijnlijk'

Sofyan Amrabat baalt stevig van het mislopen van de finale van het WK voetbal met Marokko. De middenvelder verloor woensdag met de 'Leeuwen van de Atlas' in de halve eindstrijd met 2-0 van titelverdediger Frankrijk.

"Wat moet ik zeggen?", vroeg een geëmotioneerde Amrabat zich af bij de NOS. "Dit is heel erg zuur. Meer kan ik er niet van maken."

Marokko kwam tegen Frankrijk al na vijf minuten op achterstand door een doelpunt van Theo Hernández. De Afrikanen mochten lang hopen op de gelijkmaker, maar elf minuten voor tijd besliste de net ingevallen Randal Kolo Muani het duel.

"Vanaf het begin lieten ze de bal aan ons. Dat is een compliment. Maar door een stomme tegengoal kwamen we snel met 1-0 achter", zei de 26-jarige Amrabat. "Hierdoor liepen we achter de feiten aan en speelden we ze in de kaart."

"Maar ik denk dat we trots kunnen zijn op hoe we hebben gespeeld tegen de regerend wereldkampioen. Door al die blessures is het heel sterk wat we hebben laten zien. We hebben alles gegeven. Het was heel lastig tegen zo'n sterk team."

Ook tegen Frankrijk had Marokko last van blessures. Bondscoach Walid Regragui had gegokt door de niet geheel fitte Nayef Aguerd en Romain Saïss een basisplaats te geven, maar Aguerd haakte al in de warming-up af en Saïss viel na 21 minuten uit.

Teleurstelling bij Sofyan Amrabat en de andere spelers van Marokko. Foto: Getty Images

'Later zullen we terugkijken op een supermooi toernooi'

Amrabat maakte op dit WK veel indruk en merkte tegen Frankrijk dat zijn status tijdens het toernooi is gegroeid. "Hun spits Olivier Giroud heeft me echt overal op het middenveld gevolgd. Ik zei nog tegen hem: 'Hou nou eens op.' Maar hij zei dat hij de opdracht had gekregen om dat de hele wedstrijd te doen."

Met de nederlaag tegen Frankrijk kwam een einde aan het sprookje van Marokko op dit WK. De ploeg van Regragui verraste in de groepsfase met onder meer een zege op België (0-2) en stuntte in de knock-outfase tegen Spanje (winst na penalty's) en Portugal (1-0).

Maar de teleurstelling overheerst bij oud-Feyenoorder Amrabat na het verlies tegen Frankrijk. "Later zullen we misschien terugkijken op een supermooi toernooi. Maar nu voelt het heel pijnlijk. We waren zo dicht bij de finale."

Marokko strijdt zaterdag om 16.00 uur met Kroatië om de derde plaats. Een dag later begint om 16.00 uur de finale tussen Frankrijk en Argentinië.

