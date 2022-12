Titelverdediger Frankrijk maakt einde aan sprookje Marokko en bereikt WK-finale

Marokko is er woensdag niet in geslaagd om op het WK voetbal in Qatar de finale te halen. De Afrikaanse stuntploeg werd in de halve eindstrijd geklopt door regerend wereldkampioen Frankrijk: 2-0.

Halverwege stond het 1-0 door een knap doelpunt van Theo Hernández. De linksback kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten en opende op acrobatische wijze de score. Invaller Randal Kolo Muani bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand.

Marokko, dat al na een helft afscheid moest nemen van de niet volledig fitte Noussair Mazraoui en aanvoerder Romain Saïss, was daarna zeker niet kansloos. Onder anderen Azzedine Ounahi en Jawad El Yamiq waren dicht bij de gelijkmaker, maar beide keren bracht keeper Hugo Lloris uitstekend redding.

Door de nederlaag kwam voor Marokko een historisch WK ten einde. De ploeg van bondscoach Walid Regragui bereikte als eerste Afrikaanse land de laatste vier op een WK en versloeg onder meer België (groepsfase), Spanje (achtste finales) en Portugal (kwartfinales).

Frankrijk haalde dankzij de overwinning voor de vierde keer de finale van het WK voetbal. De Fransen werden in 1998 en 2018 wereldkampioen. In de eindstrijd van 2006 verloor Frankrijk van Italië.

Zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) neemt Frankrijk het in de finale op tegen Argentinië, dat dinsdag met 3-0 te sterk was voor Kroatië. Marokko treft zaterdag Kroatië in de troostfinale.

Dankzij een acrobatische goal van Theo Hernández kwam Frankrijk al na vier minuten op voorsprong. Foto: Getty Images

Frankrijk beleeft droomstart met goal na vier minuten

Frankrijk beleefde een droomstart in het Al Bayt-stadion en kwam dankzij Hernández al na vier minuten op voorsprong. Een afgeslagen bal stuiterde voor de voeten van de linksback, die met een halve omhaal knap scoorde.

Marokko leek niet te schrikken van de achterstand en maakte in de tiende minuut al bijna gelijk. Een geplaatst schot van Ounahi belandde bijna in de verre hoek, maar doelman Lloris redde uitstekend.

Kort daarna was het Marokko dat goed wegkwam. Saïss schatte een hoge bal totaal verkeerd in en gaf Olivier Giroud een vrije doortocht naar het doel. De Franse topscorer aller tijden kon net niet optimaal profiteren en schoot op de paal. Voor Saïss was dat meteen zijn laatste actie. De verdediger, die juist net leek hersteld van een dijbeenblessure, werd direct gewisseld omdat hij toch niet fit bleek.

Kylian Mbappé had de wedstrijd tien minuten voor rust al bijna kunnen beslissen. De Franse sterspeler koos er bij een uitbraak voor om zelf te schieten, terwijl er voor het doel verschillende teamgenoten volledig vrijstonden. Zijn poging werd geblokt, waarna Giroud uit de rebound naast schoot.

Vlak voor rust kwam Marokko uit een zeldzame uitbraak nog bijna langszij. Met wat geluk belandde de bal bij El Yamiq, die met een spectaculaire omhaal het doel van Lloris onder vuur nam. De Franse sluitpost reageerde echter uitstekend.

Invaller Randal Kolo Muani stond pas 44 seconden in het veld toen hij de eindstand bepaalde. Foto: Getty Images

Kolo Muani scoort met eerste balcontact

Na rust pakte Marokko brutaal het initiatief. Zonder de grieperige Mazraoui, die in de kleedkamer was achtergebleven, kregen de 'Leeuwen van de Atlas' verschillende mogelijkheden. Zo schoot Sofyan Amrabat tien minuten na rust naast en hadden de Fransen daarna moeite om de razendsnelle Yahia Attiyat Allah af te stoppen.

Ondanks het gedurfde spel slaagde Marokko er niet in om de gelijkmaker af te dwingen. Langzaam maar zeker kreeg Frankrijk meer controle over de wedstrijd en dat resulteerde tien minuten voor tijd in de 2-0.

Kolo Muani, speler van Eintracht Frankrijk, stond pas 44 seconden in het veld toen hij de marge met zijn eerste balcontact verdubbelde. De aanvaller werd in stelling gebracht door Mbappé en rondde beheerst af.

Daardoor was de wedstrijd gespeeld. Marokko probeerde het nog wel, maar was niet meer bij machte om het Franse sterrenensemble pijn te doen. Voor de Afrikaanse stuntploeg kwam daarmee een historisch WK ten einde.

