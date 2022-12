Franse doelman Lloris evenaart recordaantal WK-duels van keeper Neuer

Doelman Hugo Lloris heeft woensdag in Qatar het recordaantal WK-duels van Manuel Neuer geëvenaard. De Fransman begon in de halve finale tegen Marokko aan zijn negentiende WK-duel.

Lloris keept normaal gesproken nog een duel op het WK, de finale of de troostfinale. In dat geval is de doelman van Tottenham Hotspur met twintig WK-wedstrijden alleen recordhouder. Voor de 35-jarige Lloris is het zijn vijfde WK.