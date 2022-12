Teleurgestelde Modric gunt Messi de wereldtitel: 'Hij was weer eens de allerbeste'

Luka Modric hoopt dat Lionel Messi zondag in Qatar de wereldtitel aan zijn erelijst toevoegt. Dat zei de Kroatische middenvelder na afloop van de halve finale, waarin Messi zijn Argentinië tegen Kroatië bij de hand nam (3-0).

"Messi was weer eens de allerbeste", zei de 37-jarige Modric, die kort daarvoor werd getroost door de Argentijnse aanvaller en oud-ploeggenoot Ángel Di María. "Messi verdient de wereldtitel. Echt waar."

Messi was op dreef in de halve finale tegen het Kroatië van Modric. De sterspeler maakte vanaf de strafschopstip het openingsdoelpunt en zorgde in de tweede helft na een fraaie passeerbeweging voor de assist bij de 3-0 van Julián Álvarez.

"Tot de penalty en het openingsdoelpunt hadden we alles onder controle", zei Modric. "De penalty, die er in mijn ogen niet eens had mogen zijn, veranderde alles. We kunnen er nu alleen weinig meer aan doen en moeten ons op zien te richten."

Lionel Messi was op dreef tegen Kroatië. Foto: Getty Images

Spelen om derde plaats is 'geen straf'

Modric weet dat hij zijn loopbaan door de nederlaag zonder wereldtitel afsluit en zich moet opmaken voor de strijd om de derde plek. Daarin wacht de verliezer van Frankrijk-Marokko. "Dat is geen straf, want het is nooit een straf om voor Kroatië uit te komen", zei hij.

"We kunnen terugkijken op een geweldig WK", vervolgde de middenvelder van Real Madrid. "Nu staat er nog brons op het spel en op die strijd moeten we ons optimaal voorbereiden. Brons zou voor ons ook een goed resultaat zijn."

Modric wilde vlak na zijn 161e interland nog niet praten over een afscheid bij de nationale ploeg. Op het volgende EK is hij bijna 39 jaar, maar eerst speelt hij komende zomer de eindronde van de Nations League. In Nederland strijdt Kroatië met Oranje, Spanje en Italië om de eindzege.

