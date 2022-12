Bondscoach Kroatië berust in 'verdiende' nederlaag: 'We mogen trots zijn'

Bondscoach Zlatko Dalic had geen tijd nodig om berusting te vinden na de uitschakeling van Kroatië in de halve finales van het WK voetbal. De 55-jarige keuzeheer vond zijn ploeg dinsdagavond simpelweg niet goed genoeg tegen Argentinië (3-0).

"Ik wil Argentinië feliciteren met het bereiken van de finale. Soms is het geluk aan je zijde en soms niet. We hebben niets om over te klagen. Deze nederlaag was verdiend", concludeerde Dalic na de wedstrijd in Lusail.

Argentinië leidde bij rust al met 2-0 door doelpunten van uitblinker Lionel Messi (penalty) en Julián Álvarez. In de tweede helft werd de tweevoudig wereldkampioen niet meer in de problemen gebracht door Kroatië. Álvarez maakte twintig minuten voor tijd - na goed voorbereidend werk van Messi - aan alle spanning een einde.

"Toen het derde doelpunt viel, wisten we dat het heel moeilijk zou gaan worden. We hadden zelf ook wel goede fases in de wedstrijd, maar vooral aanvallend brachten we te weinig. We misten een aanvaller die het verschil kon maken", constateerde Dalic.

Hoewel de bondscoach niet naar excuses zocht, was hij niet te spreken over hoe de penalty voor de 1-0 tot stand kwam. "We hadden een corner moeten krijgen. In plaats daarvan kon Argentinië counteren en kwam de strafschop tot stand. Dat was een beetje goedkoop. Verder hadden we niet de kwaliteit om deze wedstrijd te winnen."

Argentinië was een maatje te groot voor Kroatië. Foto: Getty Images

'Kunnen met opgeheven hoofd naar troostfinale toewerken'

In de eerste wedstrijden van de knock-outfase toonde Kroatië zich nog een stugge tegenstander. De verliezend WK-finalist van 2018 scoorde tegen Japan en Brazilië slechts één keer, maar trok na een penaltyserie wel aan het langste eind.

Het toernooi is nog niet helemaal voorbij voor Kroatië, want zaterdag wacht nog de troostfinale. Daarin neemt de ploeg van routinier Luka Modric het op tegen Marokko of Frankrijk, die woensdagavond om een finaleplek strijden.

"Het enige wat we nu kunnen doen, is elkaar bijeenrapen en met opgeheven hoofd naar de wedstrijd om plek drie toewerken. Als iemand ons dit eindresultaat voor het WK had aangeboden, hadden we dat geaccepteerd. Dit WK is een groot succes geworden voor het Kroatische team. We zijn trots", aldus Dalic, die nog tot en met het EK 2024 onder contract staat als bondscoach van Kroatië.

"Ik ga gewoon door. We krijgen straks eerst de finaleronde van de Nations League en de WK-kwalificatie, maar het grote doel is het EK 2024. Dit is misschien het laatste WK geweest voor een aantal spelers van een geweldige generatie. Maar over twee jaar kunnen ze hun carrière afsluiten op het EK."

Eerder

Aanbevolen artikelen