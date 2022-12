Messi geniet van euforie na bereiken WK-finale: 'Geweldig om iedereen zo te zien'

Lionel Messi kan amper geloven dat hij met Argentinië in de finale van het WK voetbal staat. De zevenvoudig Wereldvoetballer van het Jaar is met zijn land nog één zege verwijderd van het grote doel.

Onder aanvoering van Messi - hij opende de score uit een penalty en leverde een zeer fraaie assist - werd vicewereldkampioen Kroatië dinsdag in de halve finales met 3-0 verslagen.

"Er gaat van alles door me heen. Het is geweldig om alle mensen en mijn familie zo te zien. We hebben iets ongelooflijks gedaan. We gaan de finale spelen, iets wat we allemaal zo graag wilden", zei Messi na de wedstrijd in Lusail.

Het ontbreken van de wereldbeker op zijn erelijst achtervolgt Messi al jaren. De 35-jarige sterspeler was er in 2014 dichtbij; destijds werd in de finale verloren van Duitsland.

Lionel Messi zette Argentinië tegen Kroatië op het juiste spoor door een penalty te benutten. Foto: Getty Images

'Ik geniet sinds de start van het WK volop'

In Qatar beleefden de Argentijnen met een zeer verrassende nederlaag tegen Saoedi-Arabië een valse start. De tweevoudig wereldkampioen herpakte zich, met een finaleplek als resultaat.

"Ik geniet volop sinds de start van het WK, ook al begonnen we met een nederlaag. We hielden vertrouwen en weten wat we kunnen. Deze groep is geweldig. We moeten ervan genieten dat Argentinië weer in de finale staat", zei Messi.

"We hebben goede en slechte tijden beleefd en moeten er nu voor zorgen dat dit een spectaculair moment gaat worden. We moeten er met zijn allen van genieten. Ik twijfel er niet aan dat het fantastisch wordt."

De tegenstander in de finale komt woensdag uit de andere halve finale, tussen wereldkampioen Frankrijk en het verrassende Marokko. De eindstrijd wordt zondag om 16.00 uur gespeeld.

