Uitblinker Messi leidt Argentinië ten koste van Kroatië naar WK-finale

Argentinië heeft dinsdagavond mede dankzij uitblinker Lionel Messi overtuigend de finale van het WK voetbal in Qatar bereikt. De tweevoudig wereldkampioen was in Lusail met 3-0 te sterk voor Kroatië.

Argentinië, afgelopen vrijdag na een spektakelstuk te sterk voor Oranje, sloeg aan het einde van de eerste helft toe via goals van Messi en Julián Álvarez. Álvarez besliste het duel twintig minuten voor tijd na een geweldige actie van Messi.

De 35-jarige Messi, die zijn 25e WK-wedstrijd speelde en daarmee het record van de Duitser Lothar Matthäus evenaarde, is nog één zege verwijderd van zijn felbegeerde wereldtitel met Argentinië. In 2014 stond de zevenvoudig wereldvoetballer van het jaar ook in de WK-finale, maar Duitsland was toen in de verlenging te sterk.

In de jacht op de derde wereldtitel neemt Argentinië het zondag op tegen regerend wereldkampioen Frankrijk of stuntploeg Marokko, die woensdagavond tegen elkaar spelen. De verliezer van die halve finale neemt het zaterdag in de troostfinale op tegen Kroatië.

Waar de WK-droom van Messi in leven blijft, is die van generatiegenoot Luka Modric ten einde. De 37-jarige middenvelder verloor in 2018 nog de finale met Kroatië. Dit WK verweerde de vicewereldkampioen zich opnieuw kranig door Japan en titelfavoriet Brazilië na strafschoppen uit te schakelen, maar brons is nu het hoogst haalbare.

Door de kaartenregen tegen Nederland moest Argentinië het tegen Kroatië zonder Marcos Acuña en Gonzalo Montiel stellen. Mede daardoor keerde Nicolás Tagliafico terug in de basis. Lisandro Martínez begon op de bank bij 'La Albiceleste'.

Lionel Messi was een klasse apart bij Argentinië. Foto: Getty Images

Argentinië slaat aan einde eerste helft genadeloos toe

Zoals verwacht namen beide ploegen weinig risico in de beginfase, waardoor het tot de 25e minuut duurde voordat de toeschouwers in het Lusail Stadium een kans te zien kregen. De Kroatische keeper Dominik Livakovic stopte het ongevaarlijke schot van Enzo Fernández in twee pogingen. De beste mogelijkheid voor Kroatië was voor Ivan Perisic, wiens lob over het doel van Emiliano Martínez ging.

De openingstreffer kwam na 34 minuten dan ook uit het niets. Álvarez kon door een uitstekende steekpass van Fernández alleen op Livakovic aflopen en werd, vlak nadat hij de bal richting doel had getikt, door de uitgekomen keeper naar de grond gewerkt. Scheidsrechter Daniele Orsato gaf een strafschop en die werd onberispelijk binnengeschoten door Messi. De vedette is nu samen met Kylian Mbappé topscorer in Qatar (vijf treffers) en is bovendien WK-topscorer aller tijden van Argentinië.

Vijf minuten later werd Kroatië nog dieper in de zorgen gedrukt dankzij een schitterende solo van Álvarez. De aanvaller kreeg de bal in de counter op eigen helft in zijn voeten en sprintte richting het vijandelijke doel. Zijn actie leek in het strafschopgebied tot tweemaal toe te stranden, maar hij bleef met veel fortuin aan de bal en tikte binnen.

Direct daarna voorkwam Livakovic met een redding op een kopbal van Alexis Mac Allister dat de Kroaten voor rust al een verloren wedstrijd speelden. Assistent-trainer Mario Mandzukic maakte dat niet meer vanaf de bank mee. De oud-spits was na de 1-0 door Orsato weggestuurd vanwege commentaar op de leiding.

Lionel Messi schoot Argentinië in de 34e minuut op voorsprong tegen Kroatië. Foto: Getty Images

Fenomenale Messi maakt het verschil in tweede helft

Oranje liet vrijdag met een goed plan B zien dat Argentinië een 2-0-voorsprong uit handen kan geven en ook Kroatië ging na rust anders spelen. Bondscoach Zlatko Dalic verving verdediger Borna Sosa en aanvaller Mario Pasalic voor Nikola Vlasic en Mislav Orsic. In de 49e minuut kwam ook aanvaller Bruno Petkovic voor de geblesseerde middenvelder Marcelo Brozovic.

Een comeback was desondanks ver weg. Het slordig spelende Kroatië kwam moeilijk door de hechte defensie van Argentinië en moest oppassen voor de omschakeling. Uitblinker Messi kreeg een goede kans op de 3-0, maar de aanvaller van Paris Saint-Germain zag zijn poging in de korte hoek gekeerd worden.

Dik twintig minuten voor tijd was Messi alsnog op fenomenale wijze verantwoordelijk voor de beslissing. De uitblinker omspeelde meerdere Kroaten aan de rechterkant van het veld, bereikte de achterlijn en legde terug op Álvarez, die alleen maar binnen hoefde te schieten.

Met de derde Argentijnse treffer verdween alle spanning uit de wedstrijd. Ook bondscoach Dalic berustte in de nederlaag en haalde Modric in de 81e minuut al naar de kant. Argentinië kreeg zelfs nog kansen om de zege nog iets mooier te maken, maar dat bleef de vicewereldkampioen bespaard.

Eerder

Aanbevolen artikelen