Argentinië met Tagliafico en zonder Lisandro Martínez tegen ongewijzigd Kroatië

Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico staat dinsdag in de basis bij Argentinië voor het halvefinaleduel met Kroatië op het WK voetbal. Lisandro Martínez begint op de bank in Lusail, waar Kroatië met de bekende elf namen aan de aftrap verschijnt.

De dertigjarige Tagliafico stond in de eerste groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië ook aan de aftrap. Na de sensationele nederlaag (1-2) moest de linksback van Olympique Lyonnais met een reserverol genoegen nemen.

In het spectaculaire kwartfinaleduel met Oranje, dat Argentinië na strafschoppen won, koos bondscoach Lionel Scaloni voor een systeem met vijf verdedigers. Tegen Kroatië valt hij terug op een defensie van vier spelers. Dat gaat ten koste van Martínez. De verdediger van Manchester United had tegen het Nederlands elftal en in het groepsduel met Mexico wel een basisplaats.