Ervaren Santos na ruim acht jaar ontslagen als bondscoach van Portugal

Fernando Santos is donderdag na ruim acht jaar ontslagen als bondscoach van Portugal. Het contract van de 68-jarige trainer, die zijn land in 2016 naar de Europese titel leidde, is beëindigd naar aanleiding van de uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal in Qatar.

De Portugese bond bevestigt het vertrek van Santos met een emotioneel bericht. "Een historische nalatenschap", valt te lezen in de tweet, die begeleid wordt door een filmpje met hoogtepunten. "Bedankt voor alles, coach."

Portugal ging zaterdag in de kwartfinales van het WK verrassend met 1-0 onderuit. Het was voor Santos, die nog een contract tot medio 2024 had, het einde van zijn vierde eindtoernooi als bondscoach van Portugal.

Op het toernooi in Qatar maakte Santos een gedurfde keuze door vedette Cristiano Ronaldo in de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea na ruim een uur te wisselen. Hij liet hem ook in de achtste én kwartfinale buiten de basisploeg.

Volgens Portugese media viel Ronaldo buiten de basis wegens een ruzie over de wissel tegen de Zuid-Koreanen. Santos verklaarde dat hij zijn beslissing om tactische redenen had genomen.

Cristiano Ronaldo was op het WK in Qatar niet onomstreden onder Fernando Santos. Foto: Getty Images

Santos maakte Portugal in 2016 Europees kampioen

Santos boekte in 2016 zijn grootste succes met Portugal. Hij loodste zijn vaderland toen naar de Europese titel. Op het WK in 2018 werd de 'Seleção das Quinas' direct na de groepsfase uitgeschakeld. Uruguay was toen te sterk.

Op het EK van vorig jaar strandde de titelverdediger in de achtste finales tegen België. Dit WK maakte Portugal in de achtste finales indruk met een 6-1-zege op Zwitserland, maar bij de laatste acht werd verloren van Marokko.

De ervaren Santos was eerder vier jaar lang bondscoach van Griekenland, het land waarin hij ook trainer van AEK, Panathinaikos en PAOK was. In Portugal stond hij bij onder meer FC Porto, Sporting CP en Benfica aan het roer.

Het is nog niet bekend wie Santos opvolgt als bondscoach van Portugal. Een van de namen die in Portugese media valt is die van José Mourinho, die momenteel AS Roma onder zijn hoede heeft.

