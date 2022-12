In het Marokkaanse sprookje op het WK voetbal in Qatar is Sofyan Amrabat de absolute uitblinker. Het kloppende hart van de 'Leeuwen van de Atlas' heeft de topclubs voor het uitkiezen, terwijl hij vijf jaar geleden nog mislukte bij Feyenoord. Dit is de bijzondere weg die de in Huizen geboren middenvelder aflegde naar de halve finales van het WK, waarin Frankrijk woensdag de tegenstander is.

Het is een novemberdag in 2013 in de kantine van Zoudenbalch, het trainingscomplex van FC Utrecht. Het is een bijzondere dag voor de familie Amrabat. De zeventienjarige Sofyan tekent zijn eerste profcontract. Zijn oudere broer Nordin is speciaal voor de gelegenheid overgevlogen vanuit Istanboel, waar de Marokkaans international voor Galatasaray speelt.

Ietwat verlegen kijkt Amrabat naar de camera's als hij zijn handtekening zet. "Als jonge jongen droom je ervan om een contract te kunnen tekenen", vertelt hij tegen het clubkanaal. "Ik vind het mooi dat mijn broer erbij is. Hij is mijn grote voorbeeld. Ik wil hem achterna."

Amrabat is op dat moment een groot talent bij FC Utrecht. Hij kan goed passen, beweegt makkelijk en is slim, zeggen de trainers in Utrecht. Zijn trainer Robin Pronk ziet in hem een "echte verbindingsspeler". Een doorbraak in Utrecht staat in de sterren geschreven.

Amrabat heeft geduld nodig voordat hij in Stadion Galgenwaard speelt, waar hij als jochie uit Huizen op de tribunes zat. Hij maakt in 2014 weliswaar zijn debuut voor FC Utrecht, maar een vaste basisplaats blijft lang uit. Een gesprek met toenmalig trainer Erik ten Hag vlak voor de play-offs om Europees voetbal in 2016 blijkt de ommekeer.

"Hij had wat problemen achterin en wilde in de play-offs 5-3-2 gaan spelen", verhaalt Amrabat jaren later tegen het AD. "Had-ie mij als linkervleugelverdediger op z'n bord gezet. Hij keek me aan en zei niks. Ik begon te denken. 'Kan je dit?', vroeg Erik. Ik had er nog nooit gespeeld, dus ik zei: 'Natuurlijk kan ik dat'. Vanaf dat moment ben ik er niet meer uit geweest."

Als Amrabat het seizoen daarna op het middenveld komt te spelen, valt alles op zijn plek en is zijn grote doorbraak een feit. Dat blijft niet onopgemerkt. Hij verdient een transfer naar Feyenoord, dat een transfersom van 4 miljoen euro voor hem betaalt.

Op het laatste moment probeert Ajax hem nog weg te kapen, maar Amrabat is vastberaden. Hij wil naar Feyenoord, dat net landskampioen is geworden. Het lijkt een logische stap. Amrabat, die een dubbel paspoort heeft, wordt ook al gevolgd door het Nederlands elftal.

Cv Sofyan Amrabat Leeftijd: 26

Geboorteplaats: Huizen

Positie: middenvelder

Clubs: FC Utrecht (2007-2017), Feyenoord (2017-2018), Club Brugge (2018-2019), Hellas Verona (2019-2020), Fiorentina (2020-heden)

Interlands voor Marokko: 44

Sofyan Amrabat laat als speler van FC Utrecht Donny van de Beek en Nick Viergever van Ajax zijn hielen zien. Foto: Pro Shots

Feyenoord: fout tegen Ajax leidt einde in

Het enthousiasme rond Amrabat brokkelt in Rotterdam snel af. Hij kent in zijn eerste maanden weliswaar goede invalbeurten tegen PSV en Manchester City, maar fouten in De Klassieker tegen Ajax (1-4) én ruim een week later in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk (3-1) knagen aan zijn zelfvertrouwen. "Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan", zegt hij na na het duel met Shakhtar tegen Veronica.

Amrabat speelt in die wedstrijden als rechtervleugelverdediger. De rechtspoot komt op het middenveld niet aan de bak, omdat Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Jens Toornstra daar onomstreden zijn.

Na enkele mindere optredens zet trainer Giovanni van Bronckhorst Amrabat op de bank. Daar kwijnt hij weg: hij speelt na de winterstop vaker niet dan wel. Na het WK in Rusland met Marokko, waarvoor hij dan gekozen heeft, dient hij een vertrekwens in bij de clubleiding. Feyenoord verkoopt hem "met tegenzin" voor 2,5 miljoen euro aan Club Brugge.

Amrabat noemt zijn vertrek uit Rotterdam "heel erg pijnlijk". Feyenoord is zijn droomclub en hij is er mislukt. "Maar je verliest nooit. Je wint of je leert", vertelt hij later in het FOX Sports-programma Goedemorgen Eredivisie.

Sofyan Amrabat kon bij Feyenoord zijn draai niet vinden. Foto: Pro Shots

Van 'gangster' tot ongewenst in België

Bij Club Brugge kent Amrabat een moeizame start. Hij begint als bankzitter, komt er bij de supporters slecht op te staan na een dramatisch optreden in de verloren bekerwedstrijd tegen de amateurs van KMSK Deinze en is door een enkelblessure ook een tijdje uitgeschakeld.

De Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund lijkt een paar maanden later de doorbraak voor Amrabat te zijn. Hij krijgt veel complimenten voor zijn spel. Trainer Ivan Leko noemt hem "de gangster op het middenveld" die Club nodig heeft.

Maar net als bij Feyenoord krijgt Amrabat daarna een andere rol dan gehoopt. Hij moet bij Brugge als verdediger spelen. Dat is hij na verloop van tijd beu. Als de Italiaanse club Hellas Verona hem wil huren, eist hij tijdens de gesprekken dat hij als verdedigende middenvelder speelt. Anders gaat de overstap niet door. De club stemt in: Amrabat gaat in Italië zijn afglijdende loopbaan nieuw leven inblazen.

Bij Club Brugge zijn ze niet rouwig om het vertrek van Amrabat. "Op basis van zijn aangeboren talent had Sofyan zijn plaats kunnen grijpen, maar het ontbrak hem aan tactische discipline", zei toenmalig assistent Rudi Cossey onlangs tegen Het Nieuwsblad. "Bovendien was hij in de veronderstelling dat hij bij Club de grote man ging worden. Hij dacht dat het vanzelf zou gaan."

Ook op Club Brugge was Sofyan Amrabat snel uitgekeken. Foto: Pro Shots

De renaissance volgt in Italië

In Italië volgt de ommekeer. Het klikt gelijk tussen Amrabat en trainer Ivan Juric van Hellas Verona. Juric komt zijn belofte na en Amrabat betaalt het vertrouwen van de Kroatische coach terug. Hij blinkt uit als breker op het middenveld en helpt de gepromoveerde club naar een plek in de middenmoot, ver verwijderd van degradatiezorgen.

"Hij heeft met twee trainers een écht goede band gehad: met Erik ten Hag en met Juric, met wie hij een vader-zoonrelatie opbouwde", zegt Nordin Amrabat tegen de NOS. "Bij die twee trainers voelde Sofyan dat ze echt om hem gaven. Dat ze hem beter wilden maken en hij niet slechts een van de 25 selectiespelers was. Hij is best een gevoelige jongen - hij lijkt heel stoer op het veld - maar hij heeft een klein hartje."

Na nog geen half jaar in Verona buitelen de Italiaanse clubs over elkaar heen om Amrabat in te lijven. Hij kiest in januari 2020 voor Fiorentina, de subtopper waar Roberto Baggio, Gabriel Batistuta en Luca Toni ooit furore maakten. De club betaalt maar liefst 20 miljoen euro voor Amrabat.

Hellas Verona heeft vlak daarvoor de koopoptie in de huurovereenkomst met Club Brugge gelicht, waardoor het Amrabat voor 'slechts' 3,5 miljoen euro heeft overgenomen. Hij blijft tot het einde van het seizoen in Verona, om daarna naar Florence te verkassen.

Amrabat maakt daarna zo veel indruk dat de grote Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport hem met zijn prijskaartje van 20 miljoen een "koopje" noemt. Als verdedigende middenvelder heeft hij een bijnaam gekregen: 'Il Mostro' (Het Monster). "Ik snap dat fans van Feyenoord en Club Brugge denken: zo hè!", zegt hij tegen het AD.

Sofyan Amrabat is 'Het Monster' bij Fiorentina. Foto: Getty Images

Amrabat verovert de wereld op WK

Vlak na de stunt van Marokko tegen België (2-0) op het WK licht de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui Amrabat uit. De middenvelder heeft net laten zien dat hij ook op het allerhoogste podium tegen de allerbeste spelers ter wereld kan verdedigen, onderscheppen en tackelen.

"Hij is een voetballer van wereldklasse en hij speelt een sleutelrol in mijn plannen", zegt Regragui op zijn drukbezochte persconferentie. "Ik verwacht dat hij na het WK naar een van de grootste clubs van Europa verkast." De legendarische Italiaanse coach Fabio Capello noemt Amrabat de "Gattuso van Marokko".

Gedurende het WK wordt Amrabat steeds nadrukkelijker gelinkt aan Europese topclubs als Liverpool en Tottenham Hotspur. Volgens media in Italië en Frankrijk heeft de entourage van Amrabat al voor het toernooi met Liverpool-manager Jürgen Klopp gesproken. Zijn zaakwaarnemer Mohammed Sinouh wil alleen kwijt dat hij "veel telefoontjes" heeft gekregen.

Sofyan Amrabat is de WK-held van Marokko. Foto: ANP

Huilen met Nordin na nieuwe stunt

Aan de hand van Amrabat schakelt Marokko in Qatar het ene na het andere topland uit. Spanje (0-0, winst na strafschoppen) en Portugal (1-0) hebben geen antwoord op het verdedigende vechtvoetbal van de 'Leeuwen van de Atlas', waarvan Amrabat het kloppende hart is.

Zelfs slepende rugklachten maken Amrabat niet klein. Voor de achtste finale tegen Spanje krijgt hij een spuit tegen de pijn. "Ik kan de jongens en het land niet in de steek laten", verklaart hij. Voor de kwartfinale tegen Portugal krijgt hij een vitamineshot tegen de vermoeidheid. Het resultaat is sensationeel: Marokko bereikt als eerste Afrikaanse land ooit de halve finales van een WK.

Na de stunt tegen Portugal staat Nordin Amrabat voor een interview met de NOS zij aan zij met zijn broertje Sofyan, net zoals negen jaar geleden in Utrecht bij de ondertekening van diens eerste profcontract.

Het is een interview voor de geschiedenis. Beiden kunnen hun tranen niet bedwingen. Nordin kust Sofyan uit pure blijdschap op diens voorhoofd. "Dit had ik niet durven dromen", zegt Sofyan vervolgens.