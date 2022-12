Duitse bond schakelt hulp in van prominenten na dramatisch verlopen WK

De Duitse voetbalbond DFB heeft dinsdag een speciale werkgroep in het leven geroepen vanwege het mislukte WK voetbal in Qatar. Een panel van prominenten, onder wie Oliver Kahn en Rudi Völler, moet bondscoach Hansi Flick helpen in aanloop naar het EK 2024 in eigen land.

Naast Bayern München-icoon Kahn en Bayer Leverkusen-directeur Völler maken ook Karl-Heinz Rummenigge (oud-voorzitter Bayern), Matthias Sammer (adviseur van Borussia Dortmund) en Oliver Mintzlaff (directeur bij Red Bull) deel uit van de werkgroep.

De adviseurs moeten ervoor zorgen dat de bond en de nationale ploeg onder leiding van Flick de weg omhoog vinden. Ook helpen ze bij de zoektocht naar een opvolger van algemeen directeur Oliver Bierhoff, die bij de bond vertrok na het slecht verlopen WK.

De DFB greep na het slecht verlopen EK 2000 in Nederland en België ook al terug op de expertise van diverse adviseurs. Duitsland, dat in 1996 nog Europees kampioen werd, kwam bij dat toernooi niet verder dan de groepsfase.

Op het WK in Qatar strandde Duitsland eveneens in de poulefase. De ploeg van Flick eindigde met vier punten als derde, achter Spanje en groepswinnaar Japan.

Flick lag na het WK onder vuur, maar mocht van de DFB aanblijven als bondscoach. De oud-trainer van Bayern staat tot en met het EK 2024 onder contract bij de bond.

