WK-programma Reuzendoder Marokko aast in halve finales op scalp Frankrijk

Pelé voorspelde ooit dat voor het jaar 2000 een Afrikaans team wereldkampioen zou worden. Dat is niet gelukt en zelfs een halve eindstrijd bleek tot dit jaar te hoog gegrepen. Marokko heeft in dat opzicht nu al historie geschreven. Krijgt Pelé met een vertraging van meer dan twee decennia gelijk? Eerst moet Marokko woensdag maar eens afrekenen met titelverdediger Frankrijk.

WK-programma 14 december

20.00 uur: Frankrijk-Marokko

Frankrijk-Marokko

Scheidsrechter : César Arturo Ramos (Mex)

: César Arturo Ramos (Mex) Stadion : Al Bayt Stadium in Al Khor

: Al Bayt Stadium in Al Khor Geschorst: Walid Cheddira (Marokko)

Ongeacht de uitkomst van deze halve finale zal het WK 2022 voor altijd voor een groot deel worden geassocieerd met de ongekende succesreeks van Marokko. Het woord 'ongekend' wordt vaak gebruikt, maar is nu prima op zijn plaats: de 'Leeuwen van de Atlas' zijn het eerste Afrikaanse land in de halve finales van een WK.

Na 1978 (toen Tunesië voor de eerste Afrikaans WK-zege zorgde) en 1990 (toen Kameroen het continent aan het eerste kwartfinaleticket hielp) is er dit jaar dus opnieuw een mijlpaal bereikt voor het continent.

Moet na België, Spanje en Portugal ook Frankrijk zijn meerdere erkennen in Marokko? Een positief voorteken is dat Hakim Ziyech en de zijnen slechts één van hun laatste acht WK-duels met een Europees land verloren. Dat was tijdens de eerste ronde van de mondiale eindronde van 2018, toen Portugal met 1-0 zegevierde. Vier jaar geleden strandde Marokko in de eerste ronde.

Nu ziet de wereld er heel anders uit, vooral dankzij de uitstekende organisatie. De Franse bondscoach Didier Deschamps was dinsdag tijdens de bespiegelingen vooraf lyrisch over de defensie van de opponent. En terecht: Marokko kreeg in de acht interlands onder bondscoach Walid Regragui slechts één tegengoal. Dat was een eigen doelpunt van Nayef Aguerd, in het WK-duel met Canada.

Voor Romain Saïss en Sofiane Boufal is deze halve finale extra bijzonder omdat zij werden geboren in Frankrijk. Boufal (Angers), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Azzedine Ounahi (Angers), Zakaria Aboukhlal (Toulouse) en Achraf Dari (Stade Brestois) verdienen hun brood bij een Franse club.

Hakim Ziyech speelde tot nu toe acht WK-duels, een Marokkaanse record dat hij deelt met Achraf Hakimi. Foto: Getty Images

Frankrijk is sinds 1998 op dreef in halve finales

Frankrijk hield in de groepsfase Australië, Denemarken en Tunesië onder zich, waarna in de knock-outfase Polen en Engeland tot capitulatie werden bedwongen. De equipe van Deschamps is nog steeds in de race om in de voetsporen te treden van Italië en Brazilië, die in 1938 en 1962 hun titel prolongeerden.

'Les Bleus' kampten in het verleden met een heuse halvefinalevloek. In 1958, 1982 en 1986 struikelde Frankrijk over de een na laatste horde. Sinds 1998 is het land juist ongeslagen in de halve finale. Achtereenvolgens Kroatië (1998), Portugal (2006) en België (2018) werden verslagen in dit stadium van het toernooi.

Kylian Mbappé jaagt tegen Marokko op zijn tiende WK-goal. Slaagt de superster in zijn missie, dan wordt hij met 23 jaar en 359 dagen de jongste speler die in de dubbele cijfers belandt. Nu is Gerd Müller (24 jaar en 226 dagen) nog de recordhouder.

Naast Mbappé is ook Olivier Giroud dit WK een van de gezichtsbepalende spelers van Frankrijk. De spits van AC Milan liet al vier goals aantekenen in Qatar. Meer in een dienende rol imponeert Antoine Griezmann. De topscorer van het EK 2016 maakte in elk van de laatste 72 duels van Frankrijk zijn opwachting en is daarmee misschien wel hét boegbeeld van dit succesteam.

Weetje: Giroud en de Marokkaanse bondscoach Regragui zijn geen onbekenden van elkaar. Beiden maakten in het seizoen 2008/2009 hun opwachting in een oefenduel van Grenoble Foot 38. Giroud ging snel daarna naar Tours, waarna hij pas in dienst van Montpellier doorbrak in het seizoen 2011/2012. Regragui bleef Grenoble tot 2009 trouw. Vrij snel daarna zette hij een punt achter zijn loopbaan.

Balans eerdere ontmoetingen: 3 zeges Frankrijk, 2 gelijke spelen, 0 zeges Marokko

