Franse coach Deschamps lyrisch: 'Marokko heeft de beste verdediging dit WK'

Didier Deschamps is onder de indruk van het spel van Marokko op het WK voetbal in Qatar. De bondscoach van Frankrijk vindt de komende tegenstander in de halve finale zeker niet zo verdedigend spelen als diverse media beweren.

Deschamps was dinsdag op de persconferentie daags voor de halve eindstrijd lovend over de gehanteerde tactiek van Marokko-coach Walid Regragui. "Maar ze hadden nooit de halve finales gehaald als ze alleen maar aan het verdedigen waren", benadrukte de Franse trainer.

Marokko bereikte als eerste Afrikaanse land ooit de halve finale van een WK voetbal door onder meer België, Spanje en Portugal uit te schakelen. De 'Leeuwen van de Atlas' incasseerden alleen bij de 2-1-winst op Canada een tegengoal. Bovendien was dit een eigen doelpunt van Nayef Aguerd.

Deschamps zei dat Marokko ook over "kwaliteitsspelers" in de aanval beschikt. "Ze zijn niet alleen goed in verdedigen, vind ik. Maar ja, ze hebben wel de beste verdediging van dit WK."

Marokko-coach Regragui verwacht minimaal 20.000 Marokkaanse fans op de tribune tijdens de halve finale tegen Frankrijk. Foto: Getty Images

'Fans Marokko zullen veel lawaai maken'

Marokko wordt het hele WK al gesteund door een fanatieke schare fans. Naar verwachting zullen er tijdens de halve finale tienduizenden supporters van Marokko in het Al Bayt Stadion aanwezig zijn.

Deschamps wilde ondanks de grote hoeveelheid Marokkaanse supporters niet spreken over een "vijandige sfeer". "Er zal veel passie zijn, dat zeker. De fans van Marokko zullen veel lawaai maken. Mijn spelers zijn gewaarschuwd, ze weten wat ze kunnen verwachten."

Het duel tussen Frankrijk en Marokko begint woensdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar neemt het in de finale op tegen Argentinië of Kroatië. Deze landen strijden dinsdag om een plek in de eindstrijd.

