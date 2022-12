Coach Marokko hekelt kritiek op verdedigende spel: 'Dat doen meer teams, toch?'

Bondscoach Walid Regragui ergert zich aan de kritiek op het verdedigende spel van Marokko op het WK voetbal in Qatar. De trainer vindt dat hij de juiste tactiek hanteert gezien de kwaliteiten van zijn spelers.

Marokko staat als eerste Afrikaanse land ooit in de halve finale van een WK. De ploeg incasseerde pas één tegentreffer, tegen Canada (2-1). Dit was een eigen doelpunt van Nayef Aguerd. Kroatië, België, Spanje en Portugal kwamen niet tot scoren tegen Marokko.

Ook Regragui heeft gezien dat zijn ploeg slechts 27 procent van de kwartfinale tegen Portugal (1-0) in balbezit was. "En vooral Europese journalisten hebben daar veel kritiek op", zei de succesvolle bondscoach. "Maar je krijgt toch geen prijs als je veel balbezit hebt? Het gaat er toch om dat je kansen krijgt?"

Regragui vindt winnen het allerbelangrijkste en attractief voetbal van ondergeschikt belang. "Ploegen uit Afrika kregen vaak veel complimenten over het leuke spel dat ze speelden. Maar ze werden ook voor naïef versleten. Die tijd is wel voorbij."

"Wij zijn hier om te winnen. Ik houd ook van het spel dat Pep Guardiola met Manchester City speelt. Maar hij heeft wel spelers als Kevin De Bruyne en Bernardo Silva in zijn selectie zitten. En Frankrijk won hier in de kwartfinale van Engeland omdat ze effectief waren, niet omdat ze dominant of veel in balbezit waren."