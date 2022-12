Argentinië-Kroatië is vooral 'Messi tegen Modric': Voor wie eindigt de WK-droom?

Argentinië of Kroatië plaatst zich dinsdagavond als eerste ploeg voor de finale van het WK voetbal in Qatar. Blijft Lionel Messi in de race voor zijn eerste wereldtitel of krijgt Luka Modric na vier jaar een tweede kans om zijn erelijst compleet te maken?

Als clubvoetballers hebben de 35-jarige Messi en 37-jarige Modric alles wel gewonnen, vooral als spelers van respectievelijk FC Barcelona en Real Madrid. Messi won de Champions League vier maal. Modric sloot de competitie voor beste clubteams van Europa zelfs al vijfmaal als winnaar af.

Messi, die inmiddels onder contract bij Paris Saint-Germain staat, en Modric verloren beiden al een WK-finale met hun land. De vedette van Argentinië acht jaar geleden in Brazilië en de sterspeler van de Kroaten vier jaar geleden in Rusland.

"Natuurlijk willen we dit jaar ook wereldkampioen voor Messi worden", zei de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni maandag op de afsluitende persconferentie daags voor de halve finale. "Hij verdient dat."

De Kroatische aanvaller Ivan Perisic moest even later in dezelfde perszaal een beetje lachen toen hij dat hoorde. "Cristiano Ronaldo verdiende dat ook op zijn vijfde en waarschijnlijk laatste WK, maar hij is volgens mij ook uitgeschakeld", zei hij. "Wij willen de titel voor Modric winnen."

Luka Modric naast Lionel Messi tijdens het WK in 2018. Foto: Getty Images

Weer een memorabele ontmoeting tussen Messi en Modric?

De halve finale van dinsdag in het Lusail Stadium is de herhaling van het duel in de groepsfase van vier jaar geleden. Destijds kon Messi geen potten breken, terwijl Modric zich met een geweldige goal en tal van fraaie passes juist liet gelden. De 'Cruijff van de Balkan' nam zijn ploeg bij de hand en zegevierde met maar liefst 0-3.

Het door Kroatië gewonnen WK-duel is één van de twee interlands waarin Modric en Messi tegenover elkaar stonden. De ander is een oefenduel, maar daardoor niet veel minder memorabel. In maart 2006 won Kroatië met 3-2. Een achttienjarige Messi maakte zijn eerste interlandgoal en een twee jaar oudere Modric zijn interlanddebuut.

Ruim zestien jaar na dato spelen de twee iconen voor de derde keer in het shirt van hun land tegen elkaar. Voor slechts één van de twee iconen blijft de WK-droom na dinsdagavond springlevend. Voor de ander spat de droom uiteen en zal de wereldbeker normaal gesproken voor altijd ontbreken in de prijzenkast.

Argentinië-Kroatië, oftewel Messi tegen Modric, begint dinsdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Daniele Orsato. De winnaar neemt het in de eindstrijd op tegen Frankrijk of Marokko. Die twee landen treffen elkaar woensdag eveneens om 20.00 uur.

