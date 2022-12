Mexicaanse arbiter fluit halve finale Frankrijk-Marokko, Makkelie moet afwachten

De FIFA heeft de Mexicaanse scheidsrechter César Ramos maandag aangesteld voor de halve finale tussen Frankrijk en Marokko op het WK voetbal in Qatar. Danny Makkelie moet afwachten of de FIFA hem nog een wedstrijd geeft.

Makkelie is nog altijd één van de kanshebbers. Hij kan de eerste Nederlandse scheidsrechter worden die de finale van een WK fluit. Björn Kuipers fungeerde vier jaar geleden als vierde official bij de finale tussen Frankrijk en Kroatië, Makkelie was toen een van de videoarbiters.

De 39-jarige Makkelie maakt in Qatar zijn WK-debuut als scheidsrechter. de Nederlander kwam in de groepsfase twee keer in actie. Hij floot de kraker tussen Spanje en Duitsland (1-1) en het duel tussen Polen en Argentinië (0-2). In de knock-outfase kreeg hij geen wedstrijden toebedeeld.