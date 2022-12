Argentinië heeft Oranjewoede achter zich gelaten voor duel met 'geweldig' Kroatië

De Argentijnse ploeg heeft volgens verdediger Nicolás Tagliafico de "emotionele wedstrijd" tegen het Nederlands elftal achter zich gelaten. De Argentijnen spelen dinsdag de halve finale tegen Kroatië op het WK voetbal in Qatar.

Net als bondscoach Lionel Scaloni werd Tagliafico maandag op de persconferentie gevraagd naar de verhitte wedstrijd tussen Nederland en Argentinië, waarin de veelbesproken scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz maar liefst achttien kaarten trok.

Voormalig Ajax-speler Tagliafico haalde de schouders op na alle gebeurtenissen, waar de Argentijnse ploeg in de wereldpers veel kritiek op kreeg. "We zijn geen machines, maar mensen. In het voetbal zijn er nou eenmaal emoties", zei de verdediger, die van 2018 tot afgelopen zomer in Amsterdam speelde.

"Het kan ook in de volgende wedstrijd gebeuren. Twee teams vechten om hun droom te verwezenlijken. Maar de vorige wedstrijd ligt achter ons. We zijn nu gefocust op wat ons in de volgende wedstrijd kan overkomen."

Net als vier jaar gleden speelt Argentinië op een WK tegen de Kroaten. In 2018 was Kroatië de tegenstander in de groepsfase. Op weg naar de finale wisten de Kroaten de Argentijnen te vernederen met een 0-3-zege. Argentinië overleefde weliswaar de poule, maar ging in de achtste finale met 3-4 onderuit tegen de latere wereldkampioen Frankrijk.

Lionel Messi ging op het WK van 2018 af tegen Kroatië. Foto: Getty Images

'Zal een andere wedstrijd worden dan in 2018'

In Argentinië leven er in de aanloop naar de halve finale tegen Kroatië veel wraakgevoelens. Tagliafico wilde er niet in soortgelijke bewoordingen over spreken, ook al was hij vier jaar geleden basisspeler in het bewuste duel.

"We hebben de ervaring van die wedstrijd en moeten hiervan profiteren", zei hij. "Er zijn overeenkomsten met die wedstrijd, maar er zijn ook verschillen. We hebben een ander team dan in 2018. Het zal daarom een totaal andere wedstrijd worden."

Tagliafico was lovend over Kroatië, dat onder aanvoering van aanvoerder Luka Modric, verdediger Josko Gvardiol en doelman Dominik Livakovic indruk maakt op dit WK. In de vorige ronde schakelden de Kroaten topfavoriet Brazilië uit via penalty's.

"Ze hebben een geweldig team met geweldige spelers", vindt Tagliafico. "Ze hebben ook nog eens lange spelers, dus ze kunnen naast passen ook voorzetten geven. Het belooft een zware wedstrijd te worden. Maar wij hebben ook onze wapens en willen ze daar pijn mee doen."

Het duel tussen Argentinië en Kroatië begint dinsdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar speelt zondag in de finale tegen Frankrijk of Marokko. Deze twee landen staan woensdag tegenover elkaar bij de laatste vier.

Eerder

Aanbevolen artikelen