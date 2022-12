Kroatische bondscoach Dalic keek met afschuw naar Nederland-Argentinië

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic keek met afschuw naar de veelbesproken kwartfinale tussen Argentinië en Nederland op het WK voetbal in Qatar. De trainer is niet te spreken over de "niet-voetbalgerelateerde" gebeurtenissen en hoopt dat de halve finale tussen Kroatië en Argentinië anders verloopt.

"De wedstrijd tussen Argentinië en Nederland was behoorlijk pittig. Er waren veel te veel niet-voetbalgerelateerde situaties", zei de 56-jarige Dalic maandag daags voor het treffen met Argentinië.

Dalic is duidelijk niet te spreken over het duel waarbij scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz maar liefst achttien kaarten trok. De bondscoach hoopt dat de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato dinsdag niet zo vaak hoeft in te grijpen.

"Ik hoop echt dat dit morgen niet weer gaat gebeuren", zei Dalic. "Er staan twee enorm gepassioneerde teams tegenover elkaar. Voetbal brengt ons veel goeds, maar ook teleurstellingen. Feit is dat van de vier overgebleven landen er slechts twee de finale halen en er maar één land kan winnen."

'Een van beste wedstrijden ooit nodig voor finaleplek'

Dalic was lovend over Messi, maar hij is niet van plan om zich te veel op de sterspeler van Paris Saint-Germain te richten. "We hebben ze als team geanalyseerd en we weten hoe ze spelen. Het is een geweldig team, met Messi als absolute leider."

"Maar ik ben van nature een optimist. Ik heb geloof in mijn eigen spelers", zei de bondscoach die Kroatië vier jaar geleden naar de WK-finale leidde. "Ze hebben een geweldig karakter en zonder dat hadden ze de halve finales niet gehaald. We moeten opnieuw boven onszelf uitstijgen om de finale te bereiken."

De halve finale tussen Kroatië en Argentinië begint dinsdag om 20.00 uur. De andere halve eindstrijd gaat een dag later tussen Frankrijk en Marokko.

