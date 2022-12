Argentijnse bondscoach vindt niet dat zijn ploeg onsportief was tegen Oranje

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni kan zich totaal niet vinden in de kritiek op zijn ploeg na de gewonnen kwartfinale tegen Oranje. Na afloop van het duel werd de Argentijnse ploeg onsportief gedrag verweten. De FIFA onderzoekt mogelijk wangedrag van zowel Nederland als Argentinië.

"De wedstrijd werd gespeeld zoals het gespeeld moest worden", antwoordde Scaloni maandag op zijn persconferentie toen hem gevraagd werd naar het heetgebakerde duel van vrijdag met Oranje. "Zoiets als dit kan gebeuren. Dit is voetbal."

"Het gebeurde van beide kanten en dan is de scheidsrechter om het in goede banen te leiden. We respecteren alle teams, ook Nederland. Ik vond de kritiek op mijn ploeg dan ook oneerlijk, want we weten hoe we moeten winnen en verliezen. We verloren op dit WK van Saoedi-Arabië en hebben toen helemaal niks gezegd."

"Toen we vorig jaar in Brazilië de Copa América wonnen, zagen we het fantastische moment van Lionel Messi, Neymar en Leandro Paredes die naast elkaar in de tunnel van het Maracanã zaten. We speelden tegen Nederland zoals het hoorde. We moeten een beetje trots zijn."

De spelers van Nederland en Argentinië lieten zich vrijdag van hun slechtste kant zien in de kwartfinale in het Lusail Stadium. Tijdens en na afloop van de wedstrijd waren er opstootjes en onvriendelijkheden over en weer. De veelbesproken Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz trok maar liefst achttien kaarten, waaronder een rode kaart voor Denzel Dumfries.

De spelers van Argentinië juichten na de gewonnen penaltyreeks provocerend richting de Oranje-internationals. Foto: Reuters

Messi ruziede met Van Gaal en Weghorst

Dieptepunten waren de bal die de Argentijn Paredes in de Nederlandse dug-out schoot, de beuk die Virgil van Dijk vervolgens aan Paredes uitdeelde, het meelopen van de Nederlandse spelers bij de Argentijnse penaltynemers in de beslissende strafschoppenreeks en het provocerende gejuich van de Argentijnen na de gewonnen serie.

Na zijn 0-2 én na afloop maakte Messi gebaren naar bondscoach Louis van Gaal, die zich in de ogen van de Argentijnse sterspeler voor de wedstrijd respectloos had uitgelaten over hem en de Argentijnse ploeg. Messi schold in een live-interview met de Argentijnse sportzender TyC Sports ook nog op Wout Weghorst.

Wereldvoetbalbond FIFA is zaterdag een tuchtprocedure begonnen naar het vermeende wangedrag van de spelers van Argentinië en Nederland. Er zijn nog geen straffen uitgesproken. Het ligt voor de hand dat er boetes worden uitgedeeld.

Na de gewonnen kwartfinale tegen Nederland vervolgt Argentinië het WK dinsdag met de halve finale tegen Kroatië. Het duel tussen de Argentijnen en de vicewereldkampioen van vier jaar geleden begint om 20.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar speelt zondag in de finale tegen Frankrijk of Marokko. Beide landen staan woensdag tegenover elkaar bij de laatste vier.

Eerder

Aanbevolen artikelen