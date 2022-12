WK-programma Argentinië treft WK-specialist Kroatië na clash met Oranje

Na twee rustdagen gaat het WK voetbal dinsdagavond verder met de eerste halve finale. Argentinië en Kroatië maken uit wie er zondag om de wereldtitel mag strijden tegen de winnaar van Frankrijk-Marokko. Wordt het de tweede achtereenvolgende finaleplaats voor Kroatië of blijft Lionel Messi in de race voor de prijs waarop hij al zo lang jaagt?

WK-programma 13 december

20.00 uur: Argentinië-Kroatië

Argentinië-Kroatië

Scheidsrechter : Daniele Orsato (Ita)

: Daniele Orsato (Ita) Stadion : Lusail Iconic Stadium in Lusail

: Lusail Iconic Stadium in Lusail Geschorst: Marcos Acuña en Gonzalo Montiel (beiden Argentinië)

Vier dagen na de veelbesproken clash tegen Oranje meldt Argentinië zich opnieuw in het Lusail Iconic Stadium. De ploeg van Lionel Scaloni heeft het voordeel dat alle gele kaarten die ze opliep tegen Nederland zijn kwijtgescholden: vanaf de halve eindstrijd begint iedereen met een schone lei. Op deze manier wil de FIFA ervoor zorgen dat de finalisten zondag zo sterk mogelijk voor de dag kunnen komen.

Dat Argentinië nu nog kans maakt op wereldgoud lag drie weken geleden niet bepaald voor de hand. De tweevoudig wereldkampioen (1978 en 1986) ging in zijn eerste groepswedstrijd met 1-2 onderuit tegen Saoedi-Arabië, maar kroonde zich na zeges op Mexico en Polen alsnog tot winnaar van groep C. In de knock-outfase rekenden de Argentijnen af met Australië en Nederland.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Kroatië liftte met groepswinnaar Marokko mee naar de achtste finales. Luka Modric en de zijnen bleken daarin over stalen zenuwen te beschikken: na een strafschoppenserie werd Japan verslagen. Ook in de kwartfinales konden de Kroaten juichen na een penaltyreeks. Deze keer werd Brazilië een hak gezet. Dat lag halverwege de verlenging, toen Neymar de 'Seleção' op een 1-0-voorsprong bracht, niet bepaald voor de hand. Dankzij een treffer van Bruno Petkovic sleepte Kroatië alsnog een strafschoppenserie uit het vuur.

Om de finale te bereiken, zal Kroatië een einde moeten maken aan de status van Argentinië als halvefinalespecialist. De Zuid-Amerikaanse grootmacht overleefde tot nu toe al zijn halve finales: in 1930 tegen de Verenigde Staten, in 1986 tegen België, in 1990 tegen Italië en in 2014 tegen Nederland. In 1978 haalde Argentinië de finale door een eerste plaats in de tweede groepsfase.

Teleurstelling bij Lionel Messi na de verloren WK-finale in 2014 tegen Duitsland: nooit was de dribbelaar dichter bij de wereldbeker. Foto: Getty Images

Messi evenaart WK-record als hij meedoet

Voor Messi wordt het zijn tweede halve finale. Of hij zijn erelijst compleet maakt met de wereldtitel valt nog te bezien, maar als de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar aan de aftrap verschijnt, heeft hij 25 WK-duels op zijn naam staan, wat een gedeeld record met Lothar Matthäus betekent.

Messi is dit WK ouderwets dreigend: niemand overtreft zijn aantal doelpogingen (25) en zijn schoten op doel (twaalf). Bovendien maakte de ster van Paris Saint-Germain al vier goals, waarmee hij alleen in Kylian Mbappé zijn meerdere hoeft te erkennen in het topscorersklassement.

Als Kroatië het gevaar-Messi kan neutraliseren, neemt de kans flink toe dat het in de voetsporen treedt van het Brazilië van 2002. De Zuid-Amerikanen zijn het laatste land dat in achtereenvolgende WK's de eindstrijd bereikte. Dat lukte Brazilië toen zelfs drie keer: tussen 1994 en 2002. Kroatië werd in 1998 overigens derde en mag met drie halvefinaleplaatsen in ruim dertig jaar gerust een WK-specialist worden genoemd. Frankrijk is trouwens ook nog in de race voor zijn tweede finale op rij; woensdag wacht een treffen met Marokko in de andere halve finale.

Weetje: Vier jaar geleden toonde Kroatië zich in de groepsfase veel te sterk voor Argentinië. Met een uitblinkende Modric werd het liefst 3-0 voor de latere finalist. Argentinië haalde nog wel de achtste finales, maar daarin zegevierde Frankrijk met 4-3. Om wereldkampioen te worden, zullen de Argentijnen zich dus mogelijk twee keer moeten revancheren.

Balans eerdere ontmoetingen: 2 zeges Argentinië, 1 gelijkspel, 2 zeges Kroatië

Eerder

Aanbevolen artikelen