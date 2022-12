Lahoz van WK gestuurd na hoofdrol bij Oranje-Argentinië, Makkelie nog in de race

Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz is door wereldvoetbalbond FIFA naar huis gestuurd na zijn veelbesproken hoofdrol in de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK voetbal in Qatar. Dat melden de Spaanse sportkrant MARCA en het Argentijnse persbureau Télam maandag. Danny Makkelie mag nog hopen op de WK-finale.

De 45-jarige Lahoz kreeg veel kritiek op zijn controversiële optreden tijdens Nederland-Argentinië. De Spanjaard trok maar liefst achttien kaarten, waaronder een rode kaart na afloop voor verdediger Denzel Dumfries.

Ook kende Lahoz een discutabele penalty toe aan Argentinië na een lichte overtreding van Dumfries. Vanaf 11 meter maakte Messi 0-2, maar dankzij twee goals van invaller Wout Weghorst in de absolute slotfase kwam Oranje terug tot 2-2. In de penaltyreeks ging het alsnog mis voor Nederland.

Tijdens en na afloop van de wedstrijd waren er veel opstootjes en onvriendelijkheden over en weer. Zo schoot de Argentijn Leandro Paredes een bal in de Nederlandse dug-out, waarna hij een harde beuk van Virgil van Dijk kreeg. In de beslissende penaltyreeks probeerden de Nederlandse spelers de Argentijnen uit hun concentratie te brengen door met ze mee te lopen.

De spelers en coaches van zowel Nederland als Argentinië waren niet te spreken over het optreden van Lahoz. "Ze kunnen niet een scheidsrechter van dit niveau op zo'n belangrijke wedstrijd zetten", zei onder anderen de Argentijnse sterspeler Lionel Messi.

Ook Louis van Gaal had zijn bedenkingen bij de "discutabele penalty" die Lahoz gaf. "Uiteindelijk hebben we niet door de scheidsrechter verloren, want we spelen nog gelijk. Uiteindelijk ga je na penalty's eruit", zei hij.

Danny Makkelie maakt bij zijn WK-debuut nog altijd kans op de finale. Foto: Pro Shots

Makkelie mag nog hopen op WK-finale

De Nederlandse scheidsrechter Makkelie mag op zijn beurt nog wel hopen op de WK-finale. De Zuid-Hollander behoort tot de twaalf overgebleven scheidsrechters op het WK, bevestigt de KNVB tegenover persbureau ANP.

De 39-jarige Makkelie floot op het WK twee groepsduels: Spanje-Duitsland en Polen-Argentinië. Tijdens de laatste wedstrijd gaf hij een controversiële strafschop aan de Argentijnen, op advies van de Nederlandse VAR Pol van Boekel. Het kan zijn dat die beslissing hem fataal wordt.

De Italiaan Daniele Orsato werd zondag aangewezen voor de eerste halve finale tussen Argentinië en Kroatië, die dinsdag wordt gespeeld. De arbiter voor de halve finale tussen Marokko en Frankrijk wordt maandag bekendgemaakt. Dat duel staat woensdag op het programma.

Het is niet gebruikelijk dat scheidsrechters een halve finale én een finale krijgen toegewezen. Er zijn nog drie wedstrijden die verdeeld moeten worden: de halve finale tussen Marokko en Frankijk, de troostfinale en de finale. Het kan ook zijn dat Makkelie geen wedstrijd krijgt aangewezen.

Makkelie maakt in Qatar zijn WK-debuut als scheidsrechter. Eerder was hij actief op het EK in 2021. Daar floot hij de halve finale tussen Engeland en Denemarken. In clubverband had hij in 2020 de leiding over de Europa League-finale. In de jaren daarna was hij steeds scheidsrechter bij een wedstrijd in de halve finales van de Champions League.

