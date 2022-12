Kroatië heeft geen specifiek plan voor Messi: 'We gaan ze als team tegenhouden'

Kroatië is niet van plan in de halve finale van het WK voetbal tegen Argentinië een extra mandekker op Lionel Messi te zetten. De vicewereldkampioen wil proberen het hele team van de Zuid-Amerikanen te ontregelen.

"We hebben geen specifiek plan voor Messi. Normaal richten we ons niet op één speler, maar op het hele team van de tegenstander", zei aanvaller Bruno Petkovic zondag op een persconferentie. "We gaan proberen ze als een team tegen te houden en niet met mandekking. Argentinië bestaat niet alleen uit Messi, maar heeft nog een aantal geweldige spelers."

In de kwartfinales was Kroatië verrassend te sterk voor favoriet Brazilië. Petkovic zorgde als invaller in de 117e minuut voor de 1-1 tegen Brazilië, waarna de Kroaten de strafschoppen beter namen.

"Ik denk dat veel mensen een strafschop kunnen nemen, maar het verschil is hoe sterk je mentaal bent", zei Petkovic na de vierde gewonnen strafschoppenserie op een WK op rij van Kroatië. "Er is enorme druk die je nooit eerder hebt ervaren. Maar het helpt ook als je een geweldige doelman hebt."

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic beschikt over een fitte selectie en heeft geen geschorste spelers. Kroatië kan voor de tweede keer op rij de finale van het WK halen. In 2018 verloor de ploeg in de eindstrijd van Frankrijk.

De halve finale tussen Kroatië en Argentinië begint dinsdag om 20.00 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato.

