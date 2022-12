Kane pechvogel van Engeland: 'Ik zal hiermee moeten leren leven'

Harry Kane zat er zaterdagavond flink doorheen nadat hij niet had kunnen voorkomen dat Engeland werd uitgeschakeld door Frankrijk in de kwartfinales op het WK (2-1). De 29-jarige spits kreeg in de slotfase een uitgelezen kans om zijn ploeg naast Frankrijk te zetten, maar miste de strafschop.

"Dit is voor mij persoonlijk en ook voor het hele team een heel bittere pil om te slikken", zei Kane tegen de BBC. "Ik moet deze klap incasseren en zal hier de rest van mijn leven mee moeten leren leven."

Kane kreeg zeven minuten voor tijd dé kans om Engeland op 2-2 te brengen, maar hij schoot hoog over vanaf de stip. Eerder in de wedstrijd had hij uit een strafschop nog de 1-1 gemaakt. Daarmee maakte de spits zijn 53e interlandgoal en evenaarde hij recordhouder Wayne Rooney.

Kane had geen duidelijke verklaring voor zijn gemiste strafschop. "Ik heb in de aanloop naar deze wedstrijd qua voorbereiding niets verkeerd gedaan. Ik had er veel vertrouwen in toen ik de strafschop ging nemen, alleen ging de uitvoering helemaal verkeerd."

Volgens Kane valt het hem persoonlijk te verwijten dat Engeland is uitgeschakeld. "Het komt aan op details, en als aanvoerder en degene die de penalty heeft gemist neem ik daar de volledige verantwoordelijkheid voor. Mijn ploeggenoten hebben maximaal gestreden, dus op hen kan ik alleen maar trots zijn."

Engeland, dat vier jaar geleden nog als vierde eindigde op het WK, loopt in de halve finales een ontmoeting met Marokko mis. De andere halve eindstrijd gaat tussen Argentinië en Kroatië.

